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Журналист: «Переход де Лигта в „Барселону“ под угрозой срыва»

сегодня, 01:26

Трансфер защитника «Аякса» Матийса де Лигта в «Барселону» может не состояться. Об этом в своём «твиттере» сообщил журналист Mundo Deportivo Марсал Льоренте.

В клубе считают, что трансфер игрока не оправдан с экономической точки зрения. Поэтому «Барселона» рассматривает варианты с другими потенциальными новичками. 

Голландский защитник перейдёт в «Барселону», если снизит свои запросы.

Ранее де Лигт не исключил, что может провести в «Аяксе» ещё один сезон.

Напомним, интересы 19-летнего игрока представляет известный футбольный агент Мино Райола.

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Leha-ha50
Leha-ha50
   5 / 828
сегодня в 01:45
МЮ передумал, Барса передумала.....кто следующий , заходи!!!
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