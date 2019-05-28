Журналист: «Переход де Лигта в „Барселону“ под угрозой срыва»

сегодня, 01:26

Трансфер защитника «Аякса» в «Барселону» может не состояться. Об этом в своём «твиттере» сообщил журналист Mundo Deportivo Марсал Льоренте.

В клубе считают, что трансфер игрока не оправдан с экономической точки зрения. Поэтому «Барселона» рассматривает варианты с другими потенциальными новичками. Голландский защитник перейдёт в «Барселону», если снизит свои запросы.

Ранее де Лигт не исключил, что может провести в «Аяксе» ещё один сезон.

Напомним, интересы 19-летнего игрока представляет известный футбольный агент Мино Райола.