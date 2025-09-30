«Монако» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1759238712

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги чемпионов «Монако» – «Манчестер Сити», который состоится 1 октября 2025 года.

«Монако»

«Монако» выглядит крайне нестабильно в этом сезоне и теряет очки в чемпионате, что не очень желательно на старте сезона. Команда не набрала очков в первом туре и теперь нуждается в хороших результатах в ближайших поединках. В соперниках грозный и набравший ход «Манчестер Сити», однако французский клуб имеет опыт побед над «горожанами» и попробует сделать это еще раз.

27 сентября «Монако» проиграл на выезде «Лорьяну» (1:3), а 21 числа крупно обыграл на своем поле «Мец» (5:2).

«Манчестер Сити»

Команда Пепа Гвардиолы после не лучшего старта сезона, начала набирать очки в чемпионате, а также добилась победы в Лиге чемпионов над чемпионом Италии «Наполи» (2:0). Самое главное для клуба сейчас – это продолжать побеждать и выйти на свой привычный уровень, который болельщики ждут примерно на протяжении уже одного календарного года. Гости рассчитывают только на победу в одноименном княжестве Монако.

27 сентября «Манчестер Сити» разгромил «Бернли» (5:1), а 24 числа команда обыграла «Хаддерсфилд» (2:0).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Монако» – 6

Ничья – 4.7

Победит «Манчестер Сити» – 1.5

Статистика

«Манчестер Сити» проиграл три из десяти последних матчей во всех турнирах

Шесть домашних матчей «Монако» за последнее время завершились исходом «обе забьют»

Два последних матча между клубами завершились тоталом больше 3.5 мячей

Прогноз