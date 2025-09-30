  • Поиск
«Монако» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

сегодня, 16:25
Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги чемпионов «Монако» – «Манчестер Сити», который состоится 1 октября 2025 года.

«Монако»

«Монако» выглядит крайне нестабильно в этом сезоне и теряет очки в чемпионате, что не очень желательно на старте сезона. Команда не набрала очков в первом туре и теперь нуждается в хороших результатах в ближайших поединках. В соперниках грозный и набравший ход «Манчестер Сити», однако французский клуб имеет опыт побед над «горожанами» и попробует сделать это еще раз.

27 сентября «Монако» проиграл на выезде «Лорьяну» (1:3), а 21 числа крупно обыграл на своем поле «Мец» (5:2).

«Манчестер Сити»

Команда Пепа Гвардиолы после не лучшего старта сезона, начала набирать очки в чемпионате, а также добилась победы в Лиге чемпионов над чемпионом Италии «Наполи» (2:0). Самое главное для клуба сейчас – это продолжать побеждать и выйти на свой привычный уровень, который болельщики ждут примерно на протяжении уже одного календарного года. Гости рассчитывают только на победу в одноименном княжестве Монако.

27 сентября «Манчестер Сити» разгромил «Бернли» (5:1), а 24 числа команда обыграла «Хаддерсфилд» (2:0).

Котировки БК Pinnacle888

  • Победит «Монако» – 6
  • Ничья – 4.7
  • Победит «Манчестер Сити» – 1.5

Статистика

  • «Манчестер Сити» проиграл три из десяти последних матчей во всех турнирах
  • Шесть домашних матчей «Монако» за последнее время завершились исходом «обе забьют»
  • Два последних матча между клубами завершились тоталом больше 3.5 мячей

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 4.7. Предполагаем, что «Монако» не даст себя обыграть в супер-важном матче Лиги чемпионов и в итоге представитель АПЛ будет довольствоваться лишь ничьей.

 
