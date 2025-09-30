«Боруссия» Дортмунд – «Атлетик»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1759231163

сегодня, 14:19

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги чемпионов «Боруссия» Дортмунд – «Атлетик», который состоится 1 октября 2025 года.

«Боруссия» Дортмунд

«Боруссия» Дортмунд возлагает большие надежды на нынешний сезон, но жалеет, что не смогла удержать победу с «Ювентусом» в Турине в первой игре. Теперь немецкий клуб принимает на своем поле «Атлетик» Бильбао, который находится в кризисе и проигрывает практически каждый поединок. Хозяева рассчитывают лишь на победу и сделают все, чтобы набрать первые полноценные три очка.

27 сентября «Боруссия» Дортмунд обыграла на выезде «Майнц» (2:0), а 21 числа справилась с «Вольфсбургом» (1:0).

«Атлетик»

«Атлетик» не самым лучшим образом играет в этом сезоне и теряет очки в каждом матче Ла Лиги. Коллектив не смог набрать и баллы в первой игре с «Арсеналом» в Лиге чемпионов. Теперь клуб из Бильбао сыграет на выезде с «Боруссией» Дортмунд и набрать там очки будет не легче, чем с «канонирами», а то и сложнее. Если гости не изменят ситуацию в ближайшее время, их ждут печальные итоги как в Ла Лиге, так и Лиге чемпионов.

27 сентября «Атлетик» проиграл на выезде «Вильярреалу» (0:1), а 23 числа команда сыграла вничью с «Жироной» (1:1).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Боруссия» Дортмунд – 1.85

Ничья – 3.65

Победит «Атлетик» – 4.2

Статистика

«Боруссия» Дортмунд проиграла лишь одну встречу из десяти последних матчей во всех турнирах

«Атлетик» проиграл восемь из десяти последних матчей на выезде

Два последних матча между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Боруссии» Дортмунд, компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.85. Предполагаем, что «Атлетик» не сумел ничего изменить за такие короткие сроки и вновь останется без очков.