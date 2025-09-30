«Вильярреал» – «Ювентус»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1759232004

сегодня, 14:33

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги чемпионов «Вильярреал» – «Ювентус», который состоится 1 октября 2025 года.

«Вильярреал»

«Вильярреал» в первой игре остался без набранных баллов и теперь хочет изменить ситуацию уже на своем поле. В этот раз «желтая субмарина» сыграет с «Ювентусом» и постарается первой открыть счет, чтобы заставить соперника нервничать. Тем не менее, без хорошей игры в обороне, испанская команда не сможет добиться результата, поэтому хозяевам нужен правильный баланс.

27 сентября «Вильярреал» обыграл на своем поле «Атлетик» (1:0), а 23 числа команда на выезде одолела «Севилью» (2:1).

«Ювентус»

«Зебры» часто играют вничью, но почти не дают себя обыгрывать, что отражается на турнирной таблице, хотя оставляет неплохие шансы на дальнейшую борьбу. В первой игре «Ювентус» добыл один балл, а не потерял два, поэтому в выездном матче гости намерены как минимум не проиграть, а победа и вовсе сможет уровнять положение дел. Матч будет сложным и победить в нем будет непросто как хозяевам, так и гостям.

27 сентября «Ювентус» сыграл вничью с «Аталантой» (1:1), а 20 числа разошелся миром с «Вероной» (0:0).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Вильярреал» – 2.25

Ничья – 3.3

Победит «Ювентус» – 3.2

Статистика

«Вильярреал» выиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах

«Ювентус» шесть раз победил в десяти поединках при четырех ничейных результатах

«Вильярреал» выиграл два из трех последних матчах у «Ювентуса»

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 3.3. Предполагаем, что команды не только не порадуют зрителей результативным футболом, но и с большой вероятностью не смогут определить победителя.