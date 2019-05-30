МЮ назвал цену на Лукаку

сегодня, 23:05

Руководство «Интера» постарается приобрести форварда МЮ .

Впрочем, англичане не хотят легко отпускать своего игрока и требуют за него 80 млн евро. Ранее сообщалось, что «нерадзурри» согласовали с бельгийцем контракт на пять сезонов.