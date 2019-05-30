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МЮ назвал цену на Лукаку

сегодня, 23:05

Руководство «Интера» постарается приобрести форварда МЮ Ромелу Лукаку.

Впрочем, англичане не хотят легко отпускать своего игрока и требуют за него 80 млн евро. Ранее сообщалось, что «нерадзурри» согласовали с бельгийцем контракт на пять сезонов.

В минувшем сезоне 26-летний нападающий провел 32 матча в АПЛ и забил 12 голов.

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Все комментарии
shlifen
shlifen
   69 / 805
сегодня в 23:38
12 голов = 80 млн?? =))
А голы то какие: 3 саутгемптону, 2 Бернли, 2 кристал пэлас, по одному для - Ньюкасл, Фулхэм, Борнмут, Брайтон и Уотфорд =))) Играл как боженька...
Ещё один в кубке Рэдингу и конечно эпичный дубль ПСЖ с ляпов Буффонища =)) Видимо за последние два - такая цена...

Если же серьёзно - Лукаку хороший нападающий для команд из середины таблицы АПЛ, но на больше он просто не тянет =((
Реальная (не дутая) цена ему - лимонов 40-50 (с такой статкой и такими соперниками), но МЮ ведь теперь хочет отбить бабки... В Интере сошли с ума? - Окай...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Bavaria_M
   9 / 805
сегодня в 23:33
"Интер" тоже разводят как детей, 26 вроде миллионов за Требл + права на Дзаньоло, который уже втрое дороже Требла) Вот и Вудворт решил попробовать.
Bavaria_M
Bavaria_M
   133 / 805
сегодня в 23:25
Там вудворд совсем поехал? Если его развели как уличную девку, то не значит что все такие, ох лол
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   9 / 805
сегодня в 23:16
Могут и 250 хотеть, никто не запрещает, но и за 60 его вряд ли возьмут)
kotmyshka
kotmyshka
   73 / 805
сегодня в 23:13
за такую цену не купят...
Leha-ha50
Leha-ha50
   3 / 805
сегодня в 23:09
Многовато за толстячка!!!
Grabovsky
Grabovsky
сегодня в 23:09
80 многл
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