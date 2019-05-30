МЮ назвал цену на Лукаку

Руководство «Интера» постарается приобрести форварда МЮ Ромелу Лукаку.
Впрочем, англичане не хотят легко отпускать своего игрока и требуют за него 80 млн евро. Ранее сообщалось, что «нерадзурри» согласовали с бельгийцем контракт на пять сезонов.
В минувшем сезоне 26-летний нападающий провел 32 матча в АПЛ и забил 12 голов.
А голы то какие: 3 саутгемптону, 2 Бернли, 2 кристал пэлас, по одному для - Ньюкасл, Фулхэм, Борнмут, Брайтон и Уотфорд =))) Играл как боженька...
Ещё один в кубке Рэдингу и конечно эпичный дубль ПСЖ с ляпов Буффонища =)) Видимо за последние два - такая цена...
Если же серьёзно - Лукаку хороший нападающий для команд из середины таблицы АПЛ, но на больше он просто не тянет =((
Реальная (не дутая) цена ему - лимонов 40-50 (с такой статкой и такими соперниками), но МЮ ведь теперь хочет отбить бабки... В Интере сошли с ума? - Окай...
А голы то какие: 3 саутгемптону, 2 Бернли, 2 кристал пэлас, по одному для - Ньюкасл, Фулхэм, Борнмут, Брайтон и Уотфорд =))) Играл как боженька...
Ещё один в кубке Рэдингу и конечно эпичный дубль ПСЖ с ляпов Буффонища =)) Видимо за последние два - такая цена...
Если же серьёзно - Лукаку хороший нападающий для команд из середины таблицы АПЛ, но на больше он просто не тянет =((
Реальная (не дутая) цена ему - лимонов 40-50 (с такой статкой и такими соперниками), но МЮ ведь теперь хочет отбить бабки... В Интере сошли с ума? - Окай...