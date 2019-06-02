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«Крылья Советов» и «Нижний Новгород» объявили стартовые составы

02 июня 2019, 16:05
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)0 : 1Логотип футбольный клуб Нижний НовгородНижний НовгородМатч завершен

«Крылья Советов» и «Нижний Новгород» объявили стартовые составы на второй стыковой матч за право участвовать в следующем сезоне РПЛ. Первый поединок самарский клуб оставил за собой, победив со счетом 3:1.

«Крылья Советов»: Рыжиков, Денисов, Шишкин, Самарджич, Рохель, Ткачук, Тимофеев, Мохаммед, Зиньковский, Антон, Шейдаев.

«Нижний Новгород»: Анисимов, Хрипков, Абрамов, Гогличидзе, Хайруллов, Голышев, Сапета, Палиенко, Носов, Фомин, Салугин.

Ранее сообщалось, что на встрече будет присутствовать около 25 тыс. зрителей

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Россия. Переходные матчи 2018/2019  Заявки и составы
Источник: Premierliga.ruРедакция: Александр Акулич
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Все комментарии
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   342 / 816
02 июня в 16:38
победа Крыльев-80%
cska plus
cska plus
   4 / 816
02 июня в 16:25
Сложно будет нижегородцам, всё-таки три мяча пропустили у себя.
Ваня лучший
Ваня лучший
   121 / 816
02 июня в 16:24
Обе команды хотелось бы видеть в РПЛ, с тадионы отличные, да и народ ходит. А Уфа с резиновым полем и убогим стадионом в ФНЛ пусть пылит
Байкал-38.
Байкал-38.
   39 / 816
02 июня в 16:09
НН уверенно разгромит КС со счётом 4:0
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