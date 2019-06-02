02 июня 2019, 16:05

«Крылья Советов» и «Нижний Новгород» объявили стартовые составы на второй стыковой матч за право участвовать в следующем сезоне РПЛ . Первый поединок самарский клуб оставил за собой, победив со счетом 3:1.

«Крылья Советов»: Рыжиков, Денисов, Шишкин, Самарджич, Рохель, Ткачук, Тимофеев, Мохаммед, Зиньковский, Антон, Шейдаев.

«Нижний Новгород»: Анисимов, Хрипков, Абрамов, Гогличидзе, Хайруллов, Голышев, Сапета, Палиенко, Носов, Фомин, Салугин.

Ранее сообщалось, что на встрече будет присутствовать около 25 тыс. зрителей.