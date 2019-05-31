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Барриос – в окончательной заявке сборной Колумбии на Кубок Америки

сегодня, 01:45

Сборная Колумбии назвала окончательный состав на Кубок Америки. В него вошёл полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос. Нападающий «Вильярреала» Карлос Бакка, который был включён в расширенную заявку, в итоговый список не попал.

Вратари: Давид Оспина («Наполи»), Альваро Монтеро («Депортес Толима»), Камило Варгас («Депортиво Кали»);

Защитники: Давинсон Санчес («Тоттенхэм»), Йерри Мина («Эвертон»), Кристиан Сапата («Милан»),Джон Лукуми («Генк»), Стефан Медина («Монтеррей»), Сантьяго Ариас («Атлетико»), Кристиан Борха («Спортинг» Лиссабон), Вильям Тесильо («Леон»);

Полузащитники: Густаво Куэльяр («Фламенго»), Вильмар Барриос («Зенит»), Джефферсон Лерма («Борнмут»), Эдвин Кардона («Пачука»), Хуан Куадрадо («Ювентус»), Матеус Урибе («Америка»), Хамес Родригес («Бавария»);

Нападающие: Луис Диас («Хуниор»), Рохер Мартинес («Америка»), Луис Муриэль («Фиорентина»), Дуван Сапата («Аталанта»), Радамель Фалькао («Монако»).

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