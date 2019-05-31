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Фирмино - в заявке «Ливерпуля» на финал Лиги чемпионов. Кейта не сыграет

31 мая 2019, 14:27
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)0 : 2Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

«Ливерпуль» огласил состав на финальный матч Лиги чемпионов против «Тоттенхэма». Как и ожидалось, из-за травмы паха встречу пропустит Наби Кейта, а вот Роберто Фирмино успел восстановиться и попал в заявку.

Состав мерсисайдцев выглядит так: Александер-Арнольд, Алиссон, Брюстер, Фабиньо, Фирмино, Гомес, Хендерсон, Келлехер, Лаллана, Ловрен, Мане, Матип, Миньоле, Милнер, Морено, Ориги, Окслейд-Чемберлен, Робертсон, Салах, Шакири, Старридж, ван Дейк, Вейналдум.

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Все комментарии
richi
richi
   754 / 816
31 мая в 20:21
В боевом составе. А уж там, как пойдет.
25процентный клоун
25процентный клоун
   6 / 816
31 мая в 15:04
Шпоры
Leha-ha50
Leha-ha50
   14 / 816
31 мая в 14:31
Ливерпуль - фаворит!!! Но в футболе все может быть!!!
Ждемс красивого финала!!!
cska plus
cska plus
   4 / 816
31 мая в 14:31
Ливерпуль всё равно проиграет.
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