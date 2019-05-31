Фирмино - в заявке «Ливерпуля» на финал Лиги чемпионов. Кейта не сыграет

31 мая 2019, 14:27

«Ливерпуль» огласил состав на финальный матч Лиги чемпионов против «Тоттенхэма». Как и ожидалось, из-за травмы паха встречу пропустит , а вот успел восстановиться и попал в заявку.

Состав мерсисайдцев выглядит так: Александер-Арнольд, Алиссон, Брюстер, Фабиньо, Фирмино, Гомес, Хендерсон, Келлехер, Лаллана, Ловрен, Мане, Матип, Миньоле, Милнер, Морено, Ориги, Окслейд-Чемберлен, Робертсон, Салах, Шакири, Старридж, ван Дейк, Вейналдум.