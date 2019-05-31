ГлавнаяНовости

Сборная Сан-Марино назвала состав на матч с Россией

31 мая 2019, 10:14

Тренерский штаб сборной Сан-Марино определился с расширенным составом команды на отборочные матчи Евро-2020 против России (8 июня) и Казахстана (11 июня).

Вратари: Симоне Бенедеттини («Сан-Марино Кальчо»), Элиа Бенедеттини («Новара», Италия), Маттео Дзаволи («Либертас»). 

Защитники: Мануэль Баттистини, Давиде Симончини (оба - «Либертас»), Кристиан Бролли («Фольгоре»), Фабио Витайоли («Тропикал Кориано», Италия), Андреа Грандони («Мариньянесе», Италия), Энрико Касадеи («Ювенес-Догана»), Мирко Палацци, Давиде Чезарини (оба - «Тре Пенне»), Микеле Чеволи («Сан-Марино Кальчо»).

Полузащитники: Микаэль Баттистини, Энрико Голинуччи (оба - «Либертас»), Алекс Гасперони («Тре Пенне»), Алессандро Голинуччи, Марчелло Муларони, Лука Този, Фабио Томассини (все - «Пьетракута», Италия), Маттиа Гьярди («Тре Фиори»), Лоренцо Лунадеи, Лука Ченсони (оба - «Риччоне» Италия), Данило Ринальди («Ла Фиорита»).

Нападающие: Николо Ангелини («Доманьяно»), Филиппо Берарди («Монополи», Италия), Марко Бернарди («Фольгоре»), Маттео Витайоли («Тропикал Кориано», Италия), Никола Нанни («Кротоне», Италия).

Ранее сообщалось, что матч сборных России и Сан-Марино покажут по Первому каналу.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Бразилия - Катар: Неймар выйдет с первых минут
Сегодня, 03:03 Комментарии1
Сборная России готовится к матчу с Сан-Марино в полном составе
Вчера, 12:39 Комментарии39
Дзюба и Головин вышли в основе сборной России на матч с «Чертаново»
03 июня Комментарии10
«Крылья Советов» и «Нижний Новгород» объявили стартовые составы
02 июня Комментарии4
«Томь» и «Уфа» объявили стартовые составы на второй стыковой матч
02 июня Комментарии5
«Тоттенхэм» - «Ливерпуль»: Кейн и Фирмино выходят с первых минут
01 июня Комментарии12
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Багров-брат
Багров-брат ответил LOpp
   361 / 816
02 июня в 10:48
Бывал в Сан-Марино)
Нет. И желания не возникало. Мне больше интересен был Ватикан...)))
LOpp
LOpp ответил Багров-брат
   9 / 816
31 мая в 17:10
Бывал в Сан-Марино)
Багров-брат
Багров-брат ответил LOpp
   361 / 816
31 мая в 16:43
а кто там еще должен играть?
Молодец! Географию изучаешь?...)))
311
311
   30 / 816
31 мая в 14:44
В Сан-Марино тоже никто не знает никого из нашей сборной!)
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   60 / 816
31 мая в 14:15
ОСНОВНОЙ СОСТАВ:
ПОВАР
ПЕКАРЬ
САПОЖНИК
ПОЧТАЛЬОН
КУРЬЕР
ПРОДАВЕЦ
ГРУЗЧИК
МЯСНИК
САДОВНИК
И ПАРА БЕЗРАБОТНЫХ В АТАКЕ )))
Goger90
Goger90
31 мая в 13:49
Зачем?
Albasin
Albasin
   159 / 816
31 мая в 12:22
По составу видно, очень сильная для нас команда.
cska plus
cska plus
   4 / 816
31 мая в 12:20
Все родственники друг другу.
weinmar
weinmar
   680 / 816
31 мая в 11:49
Звезда на звезде.. и звездой погоняет
EAGuar As
EAGuar As
   75 / 816
31 мая в 11:44
Удачи сборной России .
LOpp
LOpp ответил kind pennywise
   9 / 816
31 мая в 11:34
одни итальянцы в составе...вот что значит нет футбольной истории и инфраструктуры...хоть ты итальянец, а играть будешь как дно
а кто там еще должен играть?

barcamilan
barcamilan
   426 / 816
31 мая в 11:27
интересно а черчесову и Ко эта инфа что-то дает?
ДСА
ДСА
   55 / 816
31 мая в 11:09
Экзотика какая-то.
kind pennywise
kind pennywise
   691 / 816
31 мая в 11:02
одни итальянцы в составе...вот что значит нет футбольной истории и инфраструктуры...хоть ты итальянец, а играть будешь как дно
kind pennywise
kind pennywise
   691 / 816
31 мая в 11:01
вааааа, всех знаю ежжи
parallels
parallels
   2 / 816
31 мая в 10:39
очень полезная информация. главное. что муларони и ченсони вызваны, без них сан-марина не та.
Caniggia
Caniggia
   54 / 816
31 мая в 10:30
Просто Дрим-тим. Наверное, вобьют нас в землю, как гвоздь в крышку гроба!
beefs
beefs
   144 / 816
31 мая в 10:22
Сильнейший состав
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100