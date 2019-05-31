Сборная Сан-Марино назвала состав на матч с Россией

31 мая 2019, 10:14

Тренерский штаб сборной Сан-Марино определился с расширенным составом команды на отборочные матчи Евро-2020 против России (8 июня) и Казахстана (11 июня).

Вратари: Симоне Бенедеттини («Сан-Марино Кальчо»), Элиа Бенедеттини («Новара», Италия), Маттео Дзаволи («Либертас»).

Защитники: Мануэль Баттистини, Давиде Симончини (оба - «Либертас»), Кристиан Бролли («Фольгоре»), Фабио Витайоли («Тропикал Кориано», Италия), Андреа Грандони («Мариньянесе», Италия), Энрико Касадеи («Ювенес-Догана»), Мирко Палацци, Давиде Чезарини (оба - «Тре Пенне»), Микеле Чеволи («Сан-Марино Кальчо»).

Полузащитники: Микаэль Баттистини, Энрико Голинуччи (оба - «Либертас»), Алекс Гасперони («Тре Пенне»), Алессандро Голинуччи, Марчелло Муларони, Лука Този, Фабио Томассини (все - «Пьетракута», Италия), Маттиа Гьярди («Тре Фиори»), Лоренцо Лунадеи, Лука Ченсони (оба - «Риччоне» Италия), Данило Ринальди («Ла Фиорита»).

Нападающие: Николо Ангелини («Доманьяно»), Филиппо Берарди («Монополи», Италия), Марко Бернарди («Фольгоре»), Маттео Витайоли («Тропикал Кориано», Италия), Никола Нанни («Кротоне», Италия).

Ранее сообщалось, что матч сборных России и Сан-Марино покажут по Первому каналу.