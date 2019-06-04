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Менье готов остаться в ПСЖ ещё на один сезон

сегодня, 05:30

Защитник «Пари Сен-Жермен» Тома Менье, которым интересуются «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал», ответил на вопрос о своём будущем. У бельгийца остался год контракта с парижским клубом.

Уйти свободным агентом – вариант, который может меня устроить. По правде говоря, я не думаю, что клуб заработает много денег с моей продажи. У меня есть цена, но я защитник, играю в одном матче из трёх, и мне будет 28 лет.

Я не Адриен Рабьо, который стоит 50 млн евро. Я сказал боссам, что готов остаться, и они не сказали мне, что совершенно точно хотят меня продать. Они понимаю, что в какой-то момент будут нуждаться в моих услугах.

Если клуб скажет: «Мы хотим тебя продать, нам нужны деньги, есть финасовый фэйр-плей, и ты не будешь играть в следующем году», мы найдём решение, которое устроит всех.

Продвинутых переговоров ни с кем нет. Ещё с января мне поступают звонки от заинтересованных клубов. Есть дюжина команд, каждая из которой находится в первой пятёрке в своей лиге.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
   58 / 828
сегодня в 09:34
И зарплата в ПСЖ наверняка неплохая.
Aртем Зюзькин
Aртем Зюзькин
сегодня в 06:50
Удачи Менье!
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