«Енисей» покинули десять игроков

вчера, 18:38

«Енисей» объявил об уходе десятерых футболистов. Команду покинули вратари и , защитник Дмитрий Ятченко, полузащитники Павел Комолов, Фегор Огуде, Бабакар Сарр, Дмитрий Торбинский, Арсен Хубулов, нападающие и .

Из аренды в красноярский коллектив возвращаются голкипер и защитник .

15 июня стартуют сборы «Енисея». Первоочередная задача клуба - сформировать коллектив. У руководства есть список потенциальных новичков, учредители клуба также должны утвердить кандидатуру главного тренера.