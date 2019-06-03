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«Енисей» покинули десять игроков

вчера, 18:38

«Енисей» объявил об уходе десятерых футболистов. Команду покинули вратари Давид Юрченко и Юрий Нестеренко, защитник Дмитрий Ятченко, полузащитники Павел Комолов, Фегор Огуде, Бабакар Сарр, Дмитрий Торбинский, Арсен Хубулов, нападающие Михаил Костюков и Александр Кутьин.

Из аренды в красноярский коллектив возвращаются голкипер Михаил Филиппов и защитник Шамиль Гасанов.

15 июня стартуют сборы «Енисея». Первоочередная задача клуба - сформировать коллектив. У руководства есть список потенциальных новичков, учредители клуба также должны утвердить кандидатуру главного тренера.

Напомним, «Енисей» вылетел из РПЛ по итогам сезона, после чего пост наставника команды покинул Дмитрий Аленичев.

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Все комментарии
Akvarel
Akvarel
   346 / 833
вчера в 20:51
Свиные тренеришки развалили Енисей, а сами смылись.
kotmyshka
kotmyshka
   77 / 833
вчера в 20:34
Это ожидалось...
ermak6848
ermak6848
   157 / 833
вчера в 19:34
ну что ж такая судьба из клубов нижнего девизиона
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   202 / 833
вчера в 19:30
Хубулова можно в Динамо.
Aris
Aris
   380 / 833
вчера в 19:07
Команда держалась усилиями Аленичева! Дальше - развал!
Absinthe5
Absinthe5
   144 / 833
вчера в 19:01
Лучший у них Кичин
oncha
oncha
   277 / 833
вчера в 18:45
После Аленесвина Енисей лучше расформировать, выветрить спартаковский дух и сформировать снова.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
   773 / 833
вчера в 18:41
Следующая цель - ПФЛ...
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