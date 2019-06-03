«Енисей» покинули десять игроков

«Енисей» объявил об уходе десятерых футболистов. Команду покинули вратари Давид Юрченко и Юрий Нестеренко, защитник Дмитрий Ятченко, полузащитники Павел Комолов, Фегор Огуде, Бабакар Сарр, Дмитрий Торбинский, Арсен Хубулов, нападающие Михаил Костюков и Александр Кутьин.
Из аренды в красноярский коллектив возвращаются голкипер Михаил Филиппов и защитник Шамиль Гасанов.
15 июня стартуют сборы «Енисея». Первоочередная задача клуба - сформировать коллектив. У руководства есть список потенциальных новичков, учредители клуба также должны утвердить кандидатуру главного тренера.
Напомним, «Енисей» вылетел из РПЛ по итогам сезона, после чего пост наставника команды покинул Дмитрий Аленичев.