Лихтштайнер покидает лондонский «Арсенал»

35-летний защитник «Арсенала» объявил об уходе из команды. Финальный матч Лиги Европы против «Челси» (1:4) стал последним, в котором он попал в заявку «канониров». Лихтштайнер провел всю встречу на скамейке запасных.

Дорогие «канониры»!

Мы были близки к тому, чтобы добавить еще одну славную страницу в блестящую историю клуба. Но просто быть близко - к сожалению, недостаточно. Это трудно принять. Я очень разочарован.

Нашей целью было вернуть «Арсенал» на высочайший международный уровень, выиграть трофеи. Я желаю своим одноклубникам, тренерам и персоналу клуба, всем болельщикам команды всего наилучшего! Я уверен, что наша команда сможет справиться со своей задачей в следующем сезоне! Мне понравилось быть частью этого клуба. Это был великолепный вызов и интересный опыт. К сожалению, без счастливого конца. Спасибо всем вам за невероятную поддержку!