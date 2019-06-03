ГлавнаяНовости

Лихтштайнер покидает лондонский «Арсенал»

вчера, 17:29

35-летний защитник «Арсенала» Штефан Лихтштайнер объявил об уходе из команды. Финальный матч Лиги Европы против «Челси» (1:4) стал последним, в котором он попал в заявку «канониров». Лихтштайнер провел всю встречу на скамейке запасных.

Дорогие «канониры»!

Мы были близки к тому, чтобы добавить еще одну славную страницу в блестящую историю клуба. Но просто быть близко - к сожалению, недостаточно. Это трудно принять. Я очень разочарован.

Нашей целью было вернуть «Арсенал» на высочайший международный уровень, выиграть трофеи. Я желаю своим одноклубникам, тренерам и персоналу клуба, всем болельщикам команды всего наилучшего! Я уверен, что наша команда сможет справиться со своей задачей в следующем сезоне! Мне понравилось быть частью этого клуба. Это был великолепный вызов и интересный опыт. К сожалению, без счастливого конца. Спасибо всем вам за невероятную поддержку!

Лихтштайнер выступал в «Арсенале» с лета 2018 года.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
ОфициальноТим Крул заключил новый трехлетний контракт с «Норвичем»
Вчера, 19:40 Комментарии1
Официально«Уфа» рассталась со швейцарским хавбеком
Вчера, 19:20 Комментарии3
Официально«Енисей» покинули десять игроков
Вчера, 18:38 Комментарии8
Официально39-летний Боруц продлил контракт с «Борнмутом»
Вчера, 16:50 Комментарии2
Лотито: «„Лацио“ уже продлил контракт с Индзаги»
Вчера, 14:11 Комментарии1
«Ренн» продлит контракт с главным тренером до 2022 года
Вчера, 09:15 Комментарии1
Обсудить
Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   4 / 833
вчера в 20:21
Спасибо Штефану, что помог в некоторых матчах
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100