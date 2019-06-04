МакТоминэй: «Мне было нелегко смотреть финал ЛЧ, но я рад за Робертсона»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» признался, что с трудом смотрел английский финал Лиги чемпионов, но был рад за своего партнёра по сборной Шотландии, защитника «Ливерпуля» . Его команда обыграла «Тоттенхэм» (2:0) и завоевала трофей.

Я манкунианец до мозга костей, так что не могу солгать и сказать, что мне было просто [смотреть финал ЛЧ ]. Это было нелегко для меня.

Но всё равно приятно было видеть на поле своего шотландского друга и то, чего он достиг с 2012 года.

Это потрясающее достижение для него. Мы с нетерпением ждём его в сборной и надеемся, что он сможет сыграть.

Если его победа не является вдохновением для всей команды, я не знаю, что тогда может им быть. Он невероятно хорошо справился со своей работой. И я буду стремиться к той же цели – воспроизводить нечто подобное, завоёвывая большие трофеи, и надеюсь, что в будущем буду играть за Шотландию на главных международных турнирах.