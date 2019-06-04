ГлавнаяНовости

МакТоминэй: «Мне было нелегко смотреть финал ЛЧ, но я рад за Робертсона»

сегодня, 07:59

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт МакТоминэй признался, что с трудом смотрел английский финал Лиги чемпионов, но был рад за своего партнёра по сборной Шотландии, защитника «Ливерпуля» Эндрю Робертсона. Его команда обыграла «Тоттенхэм» (2:0) и завоевала трофей.

Я манкунианец до мозга костей, так что не могу солгать и сказать, что мне было просто [смотреть финал ЛЧ]. Это было нелегко для меня.

Но всё равно приятно было видеть на поле своего шотландского друга и то, чего он достиг с 2012 года.

Это потрясающее достижение для него. Мы с нетерпением ждём его в сборной и надеемся, что он сможет сыграть.

Если его победа не является вдохновением для всей команды, я не знаю, что тогда может им быть. Он невероятно хорошо справился со своей работой. И я буду стремиться к той же цели – воспроизводить нечто подобное, завоёвывая большие трофеи, и надеюсь, что в будущем буду играть за Шотландию на главных международных турнирах.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Матич: «Люди в Сербии гордятся своей национальностью»
Сегодня, 10:28 Комментарии0
Клопп отреагировал на разговоры о переходе в «Баварию»
Сегодня, 10:21 Комментарии0
Робертсон: «Алиссон - человек, не так ли?»
Сегодня, 10:12 Комментарии0
Жоржиньо: «Переход Сарри в „Ювентус“ стал бы предательством для „Наполи“»
Сегодня, 09:52 Комментарии0
Брага: «Я не вижу смысла для Дзюбы переходить в средний клуб АПЛ»
Сегодня, 09:23 Комментарии13
Озил - Эмери: «Ты не тренер»
Сегодня, 08:41 Комментарии28
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Ptaha91
Ptaha91
   156 / 828
сегодня в 08:25
хорошо что лайк не поставил а сказал, а то манки они такие...ну вы поняли
cevin cigan
cevin cigan
   13 / 828
сегодня в 08:15
Хорошо сказал!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100