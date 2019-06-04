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Депай: «Сборная Нидерландов должна попытаться начать завоёвывать трофеи»

сегодня, 07:23
НидерландыЛоготип футбольный клуб Нидерланды-:-Логотип футбольный клуб АнглияАнглия06.06.2019 в 21:45 Не начался

Форвард «Лиона» и сборной Нидерландов Мемфис Депай поделился ожиданиями от полуфинального матча Лиги Наций против национальной команды Англии.

Прежде всего, вы боретесь за трофей. Это очень важно для нашей команды. У нас есть молодые ребята, есть те, у кого больше опыта. У нас отличный состав. Нам нужно попытаться начать завоёвывать трофеи и взять это в привычку, если мы хотим быть успешной командой. Ведь именно это делает команду успешной.

Сборная Англии – действительно непростой соперник. Это команда, игроки которой привыкли завоёвывать трофеи – в их составе футболисты «Ман Сити» и участники финала Лиги чемпионов. Это будет хороший, но сложный матч. Однако я уверен в том, что мы способны их обыграть.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   9 / 828
сегодня в 09:33
"Талисман" ещё в сборной ???
Ни Сборной..ни Севилье можно даже не пытаться быть успешными...)))
25процентный клоун
25процентный клоун
   10 / 828
сегодня в 08:44
Только если Квинси Промес зарешает
Байкал-38
Байкал-38
   14 / 828
сегодня в 08:23
Пока свинтус в сборной трофеев не видать.
cevin cigan
cevin cigan
   13 / 828
сегодня в 08:19
Вы чем то похожи с "провокаторами". Вроде и у тех и у этих,всегда сильные составы,а результата нет.Голландцы так вообще невезучие,то финалы ЧМ профукивают,то 1/2,1/4 ....
Vladimir808
Vladimir808
   163 / 828
сегодня в 08:18
Удачи Депаю со сборной!!!
Leha-ha50
Leha-ha50
   8 / 828
сегодня в 08:15
Думаю, будет интересный матч!?!
cska plus
cska plus
   5 / 828
сегодня в 08:03
Голландцы сильнее чопорных, должны нагнуть.
mihaluch
mihaluch
   54 / 828
сегодня в 08:03
Нидерландам пора вспомнить былые годы.
kotmyshka
kotmyshka
   73 / 828
сегодня в 07:41
Пора пришла!
ДСА
ДСА
   74 / 828
сегодня в 07:25
Шансы Нидерландов пожалуй самые маленькие из всех, но они есть.
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