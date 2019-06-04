Депай: «Сборная Нидерландов должна попытаться начать завоёвывать трофеи»

Форвард «Лиона» и сборной Нидерландов поделился ожиданиями от полуфинального матча Лиги Наций против национальной команды Англии.

Прежде всего, вы боретесь за трофей. Это очень важно для нашей команды. У нас есть молодые ребята, есть те, у кого больше опыта. У нас отличный состав. Нам нужно попытаться начать завоёвывать трофеи и взять это в привычку, если мы хотим быть успешной командой. Ведь именно это делает команду успешной.

Сборная Англии – действительно непростой соперник. Это команда, игроки которой привыкли завоёвывать трофеи – в их составе футболисты «Ман Сити» и участники финала Лиги чемпионов. Это будет хороший, но сложный матч. Однако я уверен в том, что мы способны их обыграть.