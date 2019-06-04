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Ф. Вальверде: «Приход Азара и Мбаппе в „Реал“ вызовет только радость»

сегодня, 03:42

Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде прокомментировал информацию о возможном приобретении «Реалом» атакующего хавбека «Челси» Эдена Азара и форварда «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе.

Если в «Реале» появятся такие игроки [как Азар и Мбаппе], это вызовет только радость.

Я считаю, что это хорошие футболисты, которые принесли бы нам пользу. Они провели хорошие сезоны со своими клубами, и если они всё-таки придут к нам, будем надеяться, что это к лучшему.

По последним слухам, «Реал» рассчитывает подписать Азара за 120 млн евро.

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Все комментарии
cevin cigan
cevin cigan ответил cska plus
   13 / 828
сегодня в 08:00
Лукавит Федерико, на самом деле он весь уже дрожит.
Да не,разные позиции. Вот за Эриксена он бы так точно не сказал.
КЭТиК
КЭТиК
   58 / 828
сегодня в 07:28
Все же есть сомнения в звёздности игроков.
cska plus
cska plus
   5 / 828
сегодня в 07:03
Лукавит Федерико, на самом деле он весь уже дрожит.
Manny_Pacquiao
Manny_Pacquiao
   333 / 828
сегодня в 05:06
Было бы охуенно. Азар йович Мбаппе.
NOVA
NOVA
   266 / 828
сегодня в 03:56
было бы просто супер!!!
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