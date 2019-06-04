Ф. Вальверде: «Приход Азара и Мбаппе в „Реал“ вызовет только радость»

Полузащитник «Реала» прокомментировал информацию о возможном приобретении «Реалом» атакующего хавбека «Челси» и форварда «Пари Сен-Жермен» .

Если в «Реале» появятся такие игроки [как Азар и Мбаппе], это вызовет только радость.

Я считаю, что это хорошие футболисты, которые принесли бы нам пользу. Они провели хорошие сезоны со своими клубами, и если они всё-таки придут к нам, будем надеяться, что это к лучшему.