Менье: «Наш матч с МЮ – самая большая шутка в истории футбола»

Защитник «Пари Сен-Жермен» поделился мнением о вылете своей команды из Лиги чемпионов в завершившемся сезоне. В первом матче 1/8 финала парижане на выезде обыграли «Манчестер Юнайтед» со счётом 2:0, но затем дома уступили 1:3 и покинули турнир.

Наш матч против «Манчестер Юнайтед» – самая большая шутка в истории футбола.

Я мог бы поставить миллион евро на то, что мы не проиграем. Не выйти в следующий раунд было по-настоящему катастрофой. Все это прекрасно понимают.