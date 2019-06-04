Менье: «Наш матч с МЮ – самая большая шутка в истории футбола»

Защитник «Пари Сен-Жермен» Тома Менье поделился мнением о вылете своей команды из Лиги чемпионов в завершившемся сезоне. В первом матче 1/8 финала парижане на выезде обыграли «Манчестер Юнайтед» со счётом 2:0, но затем дома уступили 1:3 и покинули турнир.
Наш матч против «Манчестер Юнайтед» – самая большая шутка в истории футбола.
Я мог бы поставить миллион евро на то, что мы не проиграем. Не выйти в следующий раунд было по-настоящему катастрофой. Все это прекрасно понимают.
Лига чемпионов по-прежнему остаётся главной [нашей] проблемой. Мы говорили о важности победы в этом турнире, чтобы стать одним из таких больших клубов, как «Реал» или «Барса». Это займёт много времени, но ПСЖ продолжает расти.
Напомним, что, по слухам, Менье этим летом может пополнить состав «Манчестер Юнайтед».