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Менье: «Наш матч с МЮ – самая большая шутка в истории футбола»

сегодня, 04:12
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)1 : 3Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Защитник «Пари Сен-Жермен» Тома Менье поделился мнением о вылете своей команды из Лиги чемпионов в завершившемся сезоне. В первом матче 1/8 финала парижане на выезде обыграли «Манчестер Юнайтед» со счётом 2:0, но затем дома уступили 1:3 и покинули турнир.

Наш матч против «Манчестер Юнайтед» – самая большая шутка в истории футбола.

Я мог бы поставить миллион евро на то, что мы не проиграем. Не выйти в следующий раунд было по-настоящему катастрофой. Все это прекрасно понимают.

Лига чемпионов по-прежнему остаётся главной [нашей] проблемой. Мы говорили о важности победы в этом турнире, чтобы стать одним из таких больших клубов, как «Реал» или «Барса». Это займёт много времени, но ПСЖ продолжает расти.

Напомним, что, по слухам, Менье этим летом может пополнить состав «Манчестер Юнайтед».

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Все комментарии
311
311
   19 / 828
сегодня в 10:16
Петросян отдыхает!)
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
сегодня в 08:54
Совсем будет смешно когда и в следующем году, в 1/8 кому-нибудь продуют.
Крестовский баклан
Крестовский баклан
   321 / 828
сегодня в 08:01
Хорошая шутка. Весь мир смеялся.
удав
удав
   291 / 828
сегодня в 07:36
с чувством юмора в париже какая то напряженка,их поклонники явно такой юмор не оценили
25процентный клоун
25процентный клоун
   10 / 828
сегодня в 07:18
шуткой был финал ЛЧ и весь розыгрыш
sir_Alex
sir_Alex
   89 / 828
сегодня в 06:44
ПСЖ ‒ самая большая шутка в истории футбола)))
mihaluch
mihaluch
   54 / 828
сегодня в 06:44
Пошутили называется. МС тоже пошутил? А в России "Спартак" уже который год шутит.
ЮЗИК
ЮЗИК
   136 / 828
сегодня в 06:40
Им ещё лет двадцать надо выигрывать, чтоб встать рядом с Реалом и Барсой
Egorium
Egorium
   237 / 828
сегодня в 06:38
Шутка какая-то не смешная.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   247 / 828
сегодня в 06:05
ПСЖ самый большой цирк шапито в истории футбола.
Zenit_84
Zenit_84
   61 / 828
сегодня в 06:00
шутники
Novograd
Novograd
   458 / 828
сегодня в 05:36
Ну такое тоже бивант а мне козли ставку обломили на
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