Ал. Миранчук: «С какой стати нам жалеть вратаря Сан-Марино?»

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук не понимает тех, кто утверждает, что команде не стоило забивать 9 голов Сан-Марино в отборочном матче Евро-2020.
Меня удивляет, что потом писала пресса. Мол, надо было пожалеть классного санмаринского вратаря. Да с какой стати? Это же отбор на Евро! Здесь в каждой игре надо выкладываться на сто процентов.
Высказался об этом и брат Алексея, Антон Миранчук.
Если соперник позволяет забить столько голов, нет смысла себя сдерживать. Это не наши проблемы, а Сан-Марино, что они пропустили девять. А нам было важно набрать три очка, обеспечить как можно более хорошую разность мячей. Может, потом придется считать голы. Об этом те, кто ставил нам «в вину» счет 9:0, не подумали?
Киприоты не позволяли,поэтому приходилось сдерживать себя,из последних сил...))))))
Киприоты не позволяли,поэтому приходилось сдерживать себя,из последних сил...))))))
А с какой стати этим грозам Чертаново и Сан-Марино нужно было жалеть киприота? ))
А с какой стати этим грозам Чертаново и Сан-Марино нужно было жалеть киприота? ))