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Ал. Миранчук: «С какой стати нам жалеть вратаря Сан-Марино?»

сегодня, 09:48
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия9 : 0Логотип футбольный клуб Сан-МариноСан-МариноМатч завершен

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук не понимает тех, кто утверждает, что команде не стоило забивать 9 голов Сан-Марино в отборочном матче Евро-2020.

Меня удивляет, что потом писала пресса. Мол, надо было пожалеть классного санмаринского вратаря. Да с какой стати? Это же отбор на Евро! Здесь в каждой игре надо выкладываться на сто процентов.

Высказался об этом и брат Алексея, Антон Миранчук.

Если соперник позволяет забить столько голов, нет смысла себя сдерживать. Это не наши проблемы, а Сан-Марино, что они пропустили девять. А нам было важно набрать три очка, обеспечить как можно более хорошую разность мячей. Может, потом придется считать голы. Об этом те, кто ставил нам «в вину» счет 9:0, не подумали?

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rubinovyi2
rubinovyi2
   323 / 746
сегодня в 11:13
"Если соперник позволяет забить столько голов, нет смысла себя сдерживать."

Киприоты не позволяли,поэтому приходилось сдерживать себя,из последних сил...))))))
galem72
galem72
   146 / 746
сегодня в 11:05
"...с какой стати нам жалеть вратаря Сан-Марино?.."

А с какой стати этим грозам Чертаново и Сан-Марино нужно было жалеть киприота? ))
Морозовский
Морозовский
   2 / 746
сегодня в 10:37
Два брата дурачка.
Footbolista
Footbolista
   3 / 746
сегодня в 10:16
Кипру могли столько же накидать...хочешь, не хочешь, а удача должна присутствовать...
25процентный клоун
25процентный клоун
   5 / 746
сегодня в 09:57
в ЛЧ локо и зенит будут как санмарино,да хуже
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