Ал. Миранчук: «С какой стати нам жалеть вратаря Сан-Марино?»

сегодня, 09:48

Полузащитник сборной России не понимает тех, кто утверждает, что команде не стоило забивать 9 голов Сан-Марино в отборочном матче Евро-2020.

Меня удивляет, что потом писала пресса. Мол, надо было пожалеть классного санмаринского вратаря. Да с какой стати? Это же отбор на Евро! Здесь в каждой игре надо выкладываться на сто процентов.

Высказался об этом и брат Алексея, .