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Агент Цаллагова: «В „Зените“ не следят за россиянами, отданными в аренду»

сегодня, 09:37

Джамал Акаев, агент защитника «Зенита» Ибрагима Цаллагова, посетовал на то, что петербургский клуб не доверяет футболисту место в составе.

Минувший сезон оборонец провел в «Рубине» на правах аренды, за который отыграл 16 матчей в РПЛ.

Цаллагов провел выдающуюся весну. Успевал выполнять свои функции в обороне, был стабильно агрессивен в атаке. У него в сезоне голевой пас со «Спартаком», заработанный пенальти с «Локомотивом». Посмотрите инстат, посмотрите другие сайты. Он - один из лучших правых защитников наряду с Марио Фернандесом из ЦСКА. А «Зенит» не дает ему шанса, что странно. На сборы с командой он не едет.

Не удивлюсь, если в клубе не следят за российскими игроками, отданными в аренду. А если и следят, то это скорее всего приставление бинокля к слепому глазу, нежели реальные попытки проследить прогресс игроков. Такое отчасти девиантное поведение со стороны клуба, конечно же накладывает негативный отпечаток на карьеры игроков.

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