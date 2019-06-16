Луценко: «Переезд в Тулу для меня - шаг вперед»

Нападающий прокомментировал свой переход в тульский «Арсенал».

Руководство «Арсенала» вышло на меня напрямую, а не через окольные пути, как очень часто в последнее время бывает в нашем футболе. Насколько мне известно, Игорь Геннадьевич Черевченко одобрил мою кандидатуру. Это стало одним из ключевых факторов при подписании контракта. Практически не раздумывал и очень рад оказаться в составе тульской команды. Считаю, что переезд в Тулу для меня — шаг вперёд.

Безусловно, квалификация Лиги Европы стала одним из ключевых факторов при переходе. Каждый футболист мечтает играть в команде, которая борется за места в верхней части турнирной таблицы и выступает в Европе. Я не исключение.