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Луценко: «Переезд в Тулу для меня - шаг вперед»

вчера, 23:12

Нападающий Евгений Луценко прокомментировал свой переход в тульский «Арсенал».

Руководство «Арсенала» вышло на меня напрямую, а не через окольные пути, как очень часто в последнее время бывает в нашем футболе. Насколько мне известно, Игорь Геннадьевич Черевченко одобрил мою кандидатуру. Это стало одним из ключевых факторов при подписании контракта. Практически не раздумывал и очень рад оказаться в составе тульской команды. Считаю, что переезд в Тулу для меня — шаг вперёд.

Безусловно, квалификация Лиги Европы стала одним из ключевых факторов при переходе. Каждый футболист мечтает играть в команде, которая борется за места в верхней части турнирной таблицы и выступает в Европе. Я не исключение.

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Все комментарии
beefs
beefs
   53 / 751
вчера в 23:50
Успехов в карьере...
Принц тарасовский
Принц тарасовский
   18 / 751
вчера в 23:41
Однозначно.
drug01
drug01
   75 / 751
вчера в 23:31
Удачной игры !
Zenit_84
Zenit_84
   79 / 751
вчера в 23:21
Делай второй шаг
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