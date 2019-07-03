Игуаин не входит в планы Сарри

Пресса сообщает, что нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин не входит в планы главного тренера туринского клуба Маурицио Сарри.
Напомним, что в прошлом сезоне Пипита выступал за «Милан» и «Челси» на правах аренды.
Ранее интерес к аргентинскому форварду проявляла «Рома».
Таки шо ви гавагите
Таки шо ви гавагите
Только обьединившись можно уничтожить монстра всея Италия. Вот уж воистину спрут, пустивший свои липкие щупальца в народную игру. Даже святая Римская католическая церковь осуждает.
Только обьединившись можно уничтожить монстра всея Италия. Вот уж воистину спрут, пустивший свои липкие щупальца в народную игру. Даже святая Римская католическая церковь осуждает.
Удачи пончику где бы то ни было.
Удачи пончику где бы то ни было.
Следующий сарри)
Следующий сарри)