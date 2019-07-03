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Игуаин не входит в планы Сарри

сегодня, 15:45

Пресса сообщает, что нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин не входит в планы главного тренера туринского клуба Маурицио Сарри

Напомним, что в прошлом сезоне Пипита выступал за «Милан» и «Челси» на правах аренды. 

Ранее интерес к аргентинскому форварду проявляла «Рома».

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Все комментарии
Bavaria_N
Bavaria_N
   337 / 713
сегодня в 16:44
будет у папы в основном составе бегать у кабинетных
Nickolai S
Nickolai S ответил lawr19730
   301 / 713
сегодня в 16:32
Лаурентис project-это в Неаполе.Проект рабовладельца из мира дешёвого кинишка.

Таки шо ви гавагите
lawr19730
lawr19730 ответил Nickolai S
   321 / 713
сегодня в 16:22
Желаю толстому поскорее сбежать из этого лживого и лицемерного проекта. У этого жалкого клубишки не было, нет и не будет ничего святого. Только коварство, подкуп и кидалово. Удачи пончику где бы то ни было.
Лаурентис project-это в Неаполе.Проект рабовладельца из мира дешёвого кинишка.
Nickolai S
Nickolai S ответил allemz
   301 / 713
сегодня в 16:20
Кардинал Войелло разделяет твое мнение)
Граци амиконе!)
Только обьединившись можно уничтожить монстра всея Италия. Вот уж воистину спрут, пустивший свои липкие щупальца в народную игру. Даже святая Римская католическая церковь осуждает.
allemz
allemz ответил Nickolai S
   99 / 713
сегодня в 16:09
Желаю толстому поскорее сбежать из этого лживого и лицемерного проекта. У этого жалкого клубишки не было, нет и не будет ничего святого. Только коварство, подкуп и кидалово. Удачи пончику где бы то ни было.
Кардинал Войелло разделяет твое мнение)
allemz
allemz
   99 / 713
сегодня в 16:08
Блокнот уже ради заднеприводного готов от верного сынка отвернуться..
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   113 / 713
сегодня в 16:00
Если Сарри хочет двинуть вперёд Криша, то Игуаин не нужен совсем.
Nickolai S
Nickolai S
   301 / 713
сегодня в 15:59
Желаю толстому поскорее сбежать из этого лживого и лицемерного проекта. У этого жалкого клубишки не было, нет и не будет ничего святого. Только коварство, подкуп и кидалово.
Удачи пончику где бы то ни было.
Don trambon
Don trambon
   56 / 713
сегодня в 15:58
бугага. Вот оно проклятие неополитанцев, в Неаполи, наверное, праздник, что этот пухляш никому не нужен и старуха его уже не знает куда выкинуть)

Следующий сарри)
juvenale
juvenale
   40 / 713
сегодня в 15:48
Игуаин уже свое отыграл
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