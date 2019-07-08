«Зенит» подтвердил переход Сутормина

История с переходом полузащитника Алексея Сутормина в «Зенит» подошла к концу. Клуб объявил о подписании трехлетнего соглашения с игроком с возможностью продления еще на один год.
Сутормин ранее выступал за «Строгино», «Волгарь», «Оренбург» и только 29 июня этого года заключил контракт с «Рубином».
Алексей Сутормин возвращается в «Зенит»!— ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) 8 июля 2019 г.
Сине-бело-голубые и «Рубин» достигли соглашения о переходе полузащитника. Соглашение с игроком рассчитано на 3 года с возможностью продления еще на один год.
Подробности: https://t.co/yRWflZwOCw pic.twitter.com/BdoIn64GoY
Напомним, что Сутормин является воспитанником «сине-бело-голубых».
:) :)
:) :)
Что тут скажешь? А и х.с ним!
НО особенно понравилось "...достигли соглашения...".
Что тут скажешь? А и х.с ним!
НО особенно понравилось "...достигли соглашения...".
https://www.youtube.com/watch?v=VBYBM41guts
Годный трансфер!
Годный трансфер!