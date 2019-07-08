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«Зенит» подтвердил переход Сутормина

сегодня, 20:15

История с переходом полузащитника Алексея Сутормина в «Зенит» подошла к концу. Клуб объявил о подписании трехлетнего соглашения с игроком с возможностью продления еще на один год.

Сутормин ранее выступал за «Строгино», «Волгарь», «Оренбург» и только 29 июня этого года заключил контракт с «Рубином».

Напомним, что Сутормин является воспитанником «сине-бело-голубых».

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Все комментарии
stachel
stachel
сегодня в 22:05
Очередной Тоха Заболотный! Игрок уровня ФНЛ. То что трансферт будет провальным, как и в случае с Тохой, очевидно. Но сейчас хоть известно, кто инициатор перехода Сутормы. Это Серёжа Физрук. С него и спросим.
Павел Амурский
Павел Амурский
   76 / 737
сегодня в 22:05
С пятого места легко демагогию развивать, там, кроме пердива, заботиться не о чем.
pomor45
pomor45 ответил RamonCSKA
   83 / 737
сегодня в 22:02
странный трансфер, он неделю даже в рубине не был, в Оренбурге хорошей игры от него не помню
Даст Бог увидишь в Зените.
d_fincher
d_fincher
   74 / 737
сегодня в 21:55
Набиуллина уже утопили. На очереди Сутормин. Зенит не изменяет себе.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил pomor45
   1 / 737
сегодня в 21:53
Воспитанник это что-то большее, вот Месси воспитанник барсы
dino-hsv
dino-hsv
   279 / 737
сегодня в 21:53
не, вот правда интересно, что такого предложил зенит рубину, что игрок уехал из казани в питер всего через неделю
parallels
parallels
   16 / 737
сегодня в 21:53
стыдно за спартак!
pomor45
pomor45 ответил Литейный 4
   83 / 737
сегодня в 21:51
Больше всех взбудоражены почитатели свиней. Расхрюкались со всех аккаунтов. Значит этот переход не плох. Гыгыгы
Ну, допустим, они хрюкают по любому поводу ... и без повода тоже.
pomor45
pomor45 ответил 25процентный клоун
   83 / 737
сегодня в 21:50
Сколько лет в него питерский дух закладывали и в какой команде?)))
Родился в Москве, с детства и до 16 лет жил в подмосковном Одинцово. Начал заниматься футболом в школе в Крылатском, затем перешёл в «Строгино». Был на просмотре в «Спартаке», два-три года обучался в «Химках», после чего перешёл в академию петербургского «Зенита», играл в молодёжном первенстве за «Зенит». Вот в Академии Зенита он и стал футболистом. Как и многие другие. Все под присмотром. Надо только работать, чтобы заслужить право испытать себя в самом рейтинговом клубе по европейской классификации. Именно испытать, потому что теперь надо выдержать конкуренцию в основном составе, а это самое трудное. Но, если выдержит, то Европа ему будет открыта. Один из примеров тому - Мартин Шкртел.
RussianHorse
RussianHorse ответил ПерекатиПоле
   713 / 737
сегодня в 21:49
Пересмотри матч конях с Оренбургом весной.
По той игре больше другой представитель Санкт-Петербурга выделялся - Лапочкин Сергей
:) :)
Союзник противников
Союзник противников
   94 / 737
сегодня в 21:45
"Возвращается в "Зенит" Сутормин...
Что тут скажешь? А и х.с ним!

НО особенно понравилось "...достигли соглашения...".
Faustello
Faustello
   7 / 737
сегодня в 21:30
Видео где Семак рассказывает как организована скамейка Зенита ))
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле ответил RamonCSKA
   44 / 737
сегодня в 21:26
Пересмотри матч конях с Оренбургом весной.
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   44 / 737
сегодня в 21:25
Легенда Рубина! Браво!
Годный трансфер!
Некит_Зенит
Некит_Зенит ответил LOpp
сегодня в 21:23
Торрес, Касильяс, Денисов, Чех, Хави Сутормин... как много футболистов в этом году завершили карьеру.
И все кто перешел в спартак тоже))
andrefino13
andrefino13
   699 / 737
сегодня в 21:15
Ещё один игрок, не удачам которого будет радоваться вся оставшаяся Россия, и его вины в этом будет также мало, как и у того же Заболотного.
Zely
Zely ответил LOpp
   737 / 737
сегодня в 21:13
Тонко
RamonCSKA
RamonCSKA
   72 / 737
сегодня в 21:06
странный трансфер, он неделю даже в рубине не был, в Оренбурге хорошей игры от него не помню
EAGinLE
EAGinLE
   31 / 737
сегодня в 21:03
Пусть будет так .
LOpp
LOpp
   11 / 737
сегодня в 21:02
Торрес, Касильяс, Денисов, Чех, Хави Сутормин... как много футболистов в этом году завершили карьеру.
Aчиститель
Aчиститель ответил Литейный 4
   152 / 737
сегодня в 21:00
Больше всех взбудоражены почитатели свиней. Расхрюкались со всех аккаунтов. Значит этот переход не плох. Гыгыгы
Свиням и Ракицкий и Барриос не нравились. Хорошая примета, не нравится свиням - надо брать.
Литейный 4
Литейный 4
   10 / 737
сегодня в 20:58
Больше всех взбудоражены почитатели свиней. Расхрюкались со всех аккаунтов. Значит этот переход не плох. Гыгыгы
Levadia
Levadia
   87 / 737
сегодня в 20:57
Время покажет.
Пепс
Пепс ответил nikolah
   166 / 737
сегодня в 20:56
не покупал его рубин,переход пытался оформить сотрудник (скаут вроде ) оренбурга,который не имел права прикасаться к ценным бумагам,поэтому трансфер недействителен т.е не зареган
Че то ты недопонимаешь .... Трансфер же из Рубина .... Надеюсь наши хоть поллямчика за эту недельку с газмясов состригли )))))
25процентный клоун
25процентный клоун ответил pomor45
   1 / 737
сегодня в 20:55
Сколько лет в него питерский дух закладывали и в какой команде?)))
Bладимиp
Bладимиp
   70 / 737
сегодня в 20:53
Сколько визгу, примерно как тогда, когда сжирали глушакова.
dino-hsv
dino-hsv ответил nikolah
   279 / 737
сегодня в 20:53
не покупал его рубин,переход пытался оформить сотрудник (скаут вроде ) оренбурга,который не имел права прикасаться к ценным бумагам,поэтому трансфер недействителен т.е не зареган
"Сине-бело-голубые и «Рубин» достигли соглашения о переходе полузащитника" - ??????????
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Zenit_84
   1 / 737
сегодня в 20:52
В зенит всегда шумно заходят, а потом тихо отбакланивают в аренды
Илья Кузнецов
Илья Кузнецов
   244 / 737
сегодня в 20:50
это возможно, на Трансфермаркте вообще пока нет инфы про покупку Зенита, а вот Рубин 1 июля заплатил 2 млн.евро за него. Но подобная сделка была по Йовичу: 1.07.2019 его официально купил Айнтрахт, а уже 2.07.2019 - Реал.
Морозовский
Морозовский
   5 / 737
сегодня в 20:50
Фотка зачётная: Рончик с шведом завидуют!
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