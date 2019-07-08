«Зенит» подтвердил переход Сутормина

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История с переходом полузащитника в «Зенит» подошла к концу. Клуб объявил о подписании трехлетнего соглашения с игроком с возможностью продления еще на один год.

Сутормин ранее выступал за «Строгино», «Волгарь», «Оренбург» и только 29 июня этого года заключил контракт с «Рубином».

Алексей Сутормин возвращается в «Зенит»!



Сине-бело-голубые и «Рубин» достигли соглашения о переходе полузащитника. Соглашение с игроком рассчитано на 3 года с возможностью продления еще на один год.



Подробности: https://t.co/yRWflZwOCw pic.twitter.com/BdoIn64GoY — ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) 8 июля 2019 г.

Напомним, что Сутормин является воспитанником «сине-бело-голубых».