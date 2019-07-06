«Уфа» приобрела экс-защитника юношеской команды «Спартака»

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«Уфа» объявила о подписании долгосрочного контракта с правым защитником .

Последние шесть лет футболист провел в академии московского «Спартака», летом 19-летний оборонец объявил об уходе из стана «красно-белых».

Тургай Мохбалиев подписал долгосрочный контракт с «Уфой»!



Тургай – правый защитник. Последние шесть лет карьеры провел в академии московского «Спартака».



ФК «Уфа» приветствует Тургая и желает ему успешной игры за наш клуб и стремительного прогресса! pic.twitter.com/tFIqQoXwnY — ФК УФА (@UfaFc) 6 июля 2019 г.

Ранее «Уфа» заключила контракт с полузащитником «Чайки» Николаем Гиоргобиани.