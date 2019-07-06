ГлавнаяНовости

«Уфа» приобрела экс-защитника юношеской команды «Спартака»

сегодня, 09:27

«Уфа» объявила о подписании долгосрочного контракта с правым защитником Тургаем Мохбалиевым.

Последние шесть лет футболист провел в академии московского «Спартака», летом 19-летний оборонец объявил об уходе из стана «красно-белых».

Ранее «Уфа» заключила контракт с полузащитником «Чайки» Николаем Гиоргобиани.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Официально«Чертаново» подписал Абаева и ещё четырёх новичков
Сегодня, 01:42 Комментарии6
Официально«Порту» заключил четырехлетний контракт с Зе Луишем
Вчера, 15:54 ФотоКомментарии23
Официально«Луч» оформил трансфер голкипера
Вчера, 14:42 Комментарии2
Официально«Зенит» продлил контракты с Кержаковым и Жирковым
Вчера, 13:30 Комментарии58
Официально«Тамбов» подписал бывшего капитана «Анжи»
Вчера, 12:08 Комментарии8
ОфициальноТульский «Арсенал» купил румынского нападающего
04 июля ФотоКомментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
parallels
parallels
   16 / 702
сегодня в 09:45
6 лет рабства.. поздравляем со спасением карьеры!
ermak6848
ermak6848
   174 / 702
сегодня в 09:38
Успехов тебе Тургай в новой команде!!!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100