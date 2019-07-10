Вильена: «Надеюсь, что попадем в групповой раунд Лиги чемпионов»

Полузащитник «Краснодара» рад, что перешел в краснодарский клуб.

Со мной клуб связался напрямую, представитель клуба. Все быстро закрутилось, я согласился, потому что знал - это большой известный клуб с большими амбициями. Самое важное, «Краснодар» играет в такой футбол, который мне нравится. Особенно это было заметно в прошлом сезоне.

Лига чемпионов была большой мотивацией для перехода в «Краснодар». Любой футболист хочет играть в Лиге чемпионов, у меня большие ожидания от этого турнира. Надеюсь, выступим хорошо и сыграем в группе.