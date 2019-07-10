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Вильена: «Надеюсь, что попадем в групповой раунд Лиги чемпионов»

вчера, 22:47

Полузащитник «Краснодара» Тонни Вильена рад, что перешел в краснодарский клуб.

Со мной клуб связался напрямую, представитель клуба. Все быстро закрутилось, я согласился, потому что знал - это большой известный клуб с большими амбициями. Самое важное, «Краснодар» играет в такой футбол, который мне нравится. Особенно это было заметно в прошлом сезоне.

Лига чемпионов была большой мотивацией для перехода в «Краснодар». Любой футболист хочет играть в Лиге чемпионов, у меня большие ожидания от этого турнира. Надеюсь, выступим хорошо и сыграем в группе.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
   66 / 734
вчера в 23:40
Если попадете на Порту попасть в групповой раунд ЛЧ будет не просто. Удачи в этом не лёгком деле.
спартак вон и ПАОК не смог пройти в квалификации.
Faustello
Faustello
   3 / 734
вчера в 22:54
Молодец Тонни, главное по мячику хорошо пинай ))
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