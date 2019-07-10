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Точилин: «Неожиданно у Джанаева появился вариант с ЦСКА»

вчера, 22:12

Наставник «Сочи» Александр Точилин признался, что клуб планировал подписал голкипера Сослана Джанаева, который близок к переходу в ЦСКА.

Мы собирались предложить контракт Джанаеву, но ЦСКА предложил Сослану более выгодное соглашение. Получается, что мы больше на него не претендуем. Он был у нас две недели в расположении команды, тренировался, но неожиданно у него появился такой вариант. Он подошёл, всё объяснил. Мы пошли ему на встречу. 9 июля он покинул расположение «Сочи». Но у нас сейчас закрыта позиция голкипера, новый вариант искать не планируем.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
   66 / 734
вчера в 23:49
Похоже хорошее предложение получил от ЦСКА.
mangoх12
mangoх12
   32 / 734
вчера в 23:35
Письмо Гинеру " Дорогая редакция я х@@ю!"
VIPded
VIPded
   72 / 734
вчера в 22:52
Ждём официоза. И будем делать из Джанаева нового Дасаева.
Удачи ЦСКА!!!
Footbolista
Footbolista
   1 / 734
вчера в 22:37
Faustello
Faustello
   3 / 734
вчера в 22:23
Вдруг откуда не возьмиси появился Гинер изи )))
Zenit_84
Zenit_84
   109 / 734
вчера в 22:19
Футболисты нынче такие
Великолепный
Великолепный
   129 / 734
вчера в 22:19
Значит осталось дождаться официального заявления ЦСКА, что Джанаева взяли на подмену Игорьку, на всякий форсмажорный случай.
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