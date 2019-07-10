Точилин: «Неожиданно у Джанаева появился вариант с ЦСКА»

Наставник «Сочи» Александр Точилин признался, что клуб планировал подписал голкипера Сослана Джанаева, который близок к переходу в ЦСКА.
Мы собирались предложить контракт Джанаеву, но ЦСКА предложил Сослану более выгодное соглашение. Получается, что мы больше на него не претендуем. Он был у нас две недели в расположении команды, тренировался, но неожиданно у него появился такой вариант. Он подошёл, всё объяснил. Мы пошли ему на встречу. 9 июля он покинул расположение «Сочи». Но у нас сейчас закрыта позиция голкипера, новый вариант искать не планируем.
Удачи ЦСКА!!!
Удачи ЦСКА!!!