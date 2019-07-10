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Тарасов: «Упало давление, когда узнал, что мне нужно платить 10 тысяч евро»

сегодня, 17:37

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов раскрыл подробности конфликта с руководством клуба.

У нас был отпуск. Я сделал дома укол и улетел отдыхать в Турцию. Вернулся и встретился с генеральным директором. Мы разговаривали пару часов. Все было хорошо, но мне дали понять, что со мной не будут продлевать контракт. Он у меня действовал еще где-то полмесяца. Команда в это время собирается на медосмотр, а затем летит на сборы. Я сказал: «Василий Александрович, можно я тогда не полечу?» Хотя по контракту должен был. Но попросил пройти реабилитацию в Риме — у «Локомотива» контракт с клиникой «Вилла Стюарт». Сказал: «Я бы занялся ногой. Мне надо восстановиться и найти команду». Кикнадзе ответил: «Да, без проблем. Мы все сделаем». Прилетаю с женой в Рим и объяснил ситуацию. Врач заявил, что мне необходима операция. Я, честно говоря, офигел — мне отказали в продлении контракта, восстановление после операции займет 2-2,5 месяца, а трансферное окно закроется в августе. Я осознал, в какую неприятную ситуацию я попал.

После этого я пришел попросить свой родной клуб, в котором провел 9 лет, помощи: восстановиться, например, с дублем. Чтобы набрать форму. Мне категорично отказали. Но дальше я очень сильно удивился. Меня спрашивают в лоб: «А тебе кто будет операцию оплачивать?» У меня давление поднялось или упало, не знаю. Я был в шоке. Ответил: «Ну, клуб. Мы же с вами разговаривали две недели назад». Мне ответили: «Мы говорили про реабилитацию». Я напомнил: «Но у вас же контракт с этой клиникой. Я делал операцию, когда у меня еще не закончился контракт с клубом». Какая цена вопроса? 10 тысяч евро.

Если верить слухам, то зарплата футболиста в «Локомотиве» составляла от 1,8 до 2,4 миллиона евро в год. 

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Все комментарии
andreika20133
andreika20133
   242 / 725
сегодня в 18:13
Я может во что то не втыкаюсь но мне кажется не нужно впададь в гипертонический криз если у тебя допустим украли 10 т евро из 2-х миллионов. Да это обидно да возможно не по совести. Но это не последние хлебные (как говорила моя бабушка-блокадница) деньги. Да и вообще что то в его рассказе не стыкуется и настораживает.
VV V
VV V ответил Игорь Волков
   252 / 725
сегодня в 18:13
10 тыс Евро... Это как 100 рублей для учителя школы.
1/200 от зарплаты 2 млн евро.....или 250 рублей от зарплаты в 50000 рублей....может я что-то не понимаю, разъясни ?
Ros S
Ros S
сегодня в 18:12
С чего футболисты думают, что им кругом все должны?
sir_Alex
sir_Alex
   38 / 725
сегодня в 18:10
Пусть в суд подаст, какие проблемы?
NEADEKVAT
NEADEKVAT ответил clop
сегодня в 18:10
Сложная ситуация, но разрешимая. Я бы порекомендовал Тарасову подать в суд на свой бывший клуб. Дмитрий, если сейчас нет денег на юриста, то обращайтесь за советом прямо здесь, в чате. Тут на Соккере дохрена юристов. Мы все здесь - ваши друзья, готовые придти на помощь в трудную минуту.
Мозгов у него нет: для чего это придавать огласке
Faustello
Faustello
   4 / 725
сегодня в 18:09
Если серьёзно, насколько я понял у Бузова была травма и речь с клубом была о реабилитации, а не о какой то операции (может он там себе ринопластику сделал).
Поэтому за несогласованные с клубом мед обслуживание его и попросили оплатить самому.
В целом речь о 10 к ойро при ЗП в год 1.8 - 2.4 ляма ойро!!!!
Это всё равно что будучи депутатом требовать себе проездной в метро )))
Nikola45
Nikola45 ответил LOpp
   88 / 725
сегодня в 18:08
Не уж то денег не заработал за карьеру?
Да дело не в этом! Думаю деньги у него есть!
Просто в контракте записано, что пока он в команде то за здоровье платит клуП, а клуб поступил нравственно, молчал о его здоровье пока не закончен контракт ))
Но тут и правда можно подать в суд! Травмирован то в то время когда играл в клубе!
Nikola45
Nikola45 ответил clop
   88 / 725
сегодня в 18:06
Сложная ситуация, но разрешимая. Я бы порекомендовал Тарасову подать в суд на свой бывший клуб. Дмитрий, если сейчас нет денег на юриста, то обращайтесь за советом прямо здесь, в чате. Тут на Соккере дохрена юристов. Мы все здесь - ваши друзья, готовые придти на помощь в трудную минуту.
Тут Ванюша Красивый есть! Он все законы знает, юрист прекрасный! Нравственность у него на высоте!! ))
Особенно когда касается Зенита!
Или Кокорина ))
LOpp
LOpp
   9 / 725
сегодня в 18:06
Не уж то денег не заработал за карьеру?
Ravshan878
Ravshan878
   14 / 725
сегодня в 18:06
А где деньги которые получал по контракту Бузова забрала.Ну да с тобой все ясно. Это часть футбольной жизни. Травма + операция = и за двери.
Nikola45
Nikola45
   88 / 725
сегодня в 18:05
Вот вам и нравы Московские!
Оказывается это не только практика в Тарасятнике!
К стати не удивлен после игры на Суперкубок!
Лампочкин явно дал понять что Зениту ловить нечего!
Faustello
Faustello
   4 / 725
сегодня в 18:01
Первые строчки вью:
У нас был отпуск. Я сделал дома укол и улетел...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   13 / 725
сегодня в 17:55
Бузов в своем репертуаре)) Жадный розовый клоун)
clop
clop
   328 / 725
сегодня в 17:52
Сложная ситуация, но разрешимая. Я бы порекомендовал Тарасову подать в суд на свой бывший клуб. Дмитрий, если сейчас нет денег на юриста, то обращайтесь за советом прямо здесь, в чате. Тут на Соккере дохрена юристов. Мы все здесь - ваши друзья, готовые придти на помощь в трудную минуту.
spartach091
spartach091
   43 / 725
сегодня в 17:51
Ахахахах

Бедолага епта,
Serg_Diamond
Serg_Diamond
   86 / 725
сегодня в 17:51
"Пиво отпускается только членам профсоюза"))
пока был игроком клуба имел право пользоваться бесплатно клиникой, но я так понял реабилитация затянулась и он уже не был игроком клуба, находясь в клинике, естественно ему не стали оплачивать ничего.
Novograd
Novograd
   295 / 725
сегодня в 17:50
конюхов из далека видно
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   178 / 725
сегодня в 17:48
Во даёт ! У всех нормальных людей повышается ,а у этого падает !!! Сразу на ум приходят строчки - "были времена ,а теперь мгновения ,раньше поднимался ч ....лен ,а теперь давление !!! )))))))))))))))))))))
don_surio
don_surio
   623 / 725
сегодня в 17:47
Я считаю так.Травма получена выступая за Локо и платить должен Локо.
Killofwrath
Killofwrath
   385 / 725
сегодня в 17:46
Ну вообще Тарасов прав, хоть и выглядит мелочно
Травму он получил, играя за Локо.
И лечится он должен за счет клуба, ведь он все еще был с ним по контракте
Serg_Diamond
Serg_Diamond
   86 / 725
сегодня в 17:46
Еще бы пинка под зад на прощание
Игорь Волков
Игорь Волков
   368 / 725
сегодня в 17:46
10 тыс Евро... Это как 100 рублей для учителя школы.
STVA 1
STVA 1
   53 / 725
сегодня в 17:45
Бедный Дима )))
Жарю Спартачей
Жарю Спартачей
   193 / 725
сегодня в 17:42
не профессионально поступили с Бузовой , )
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