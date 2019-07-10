Тарасов: «Упало давление, когда узнал, что мне нужно платить 10 тысяч евро»

Бывший полузащитник «Локомотива» раскрыл подробности конфликта с руководством клуба.

У нас был отпуск. Я сделал дома укол и улетел отдыхать в Турцию. Вернулся и встретился с генеральным директором. Мы разговаривали пару часов. Все было хорошо, но мне дали понять, что со мной не будут продлевать контракт. Он у меня действовал еще где-то полмесяца. Команда в это время собирается на медосмотр, а затем летит на сборы. Я сказал: «Василий Александрович, можно я тогда не полечу?» Хотя по контракту должен был. Но попросил пройти реабилитацию в Риме — у «Локомотива» контракт с клиникой «Вилла Стюарт». Сказал: «Я бы занялся ногой. Мне надо восстановиться и найти команду». Кикнадзе ответил: «Да, без проблем. Мы все сделаем». Прилетаю с женой в Рим и объяснил ситуацию. Врач заявил, что мне необходима операция. Я, честно говоря, офигел — мне отказали в продлении контракта, восстановление после операции займет 2-2,5 месяца, а трансферное окно закроется в августе. Я осознал, в какую неприятную ситуацию я попал.

После этого я пришел попросить свой родной клуб, в котором провел 9 лет, помощи: восстановиться, например, с дублем. Чтобы набрать форму. Мне категорично отказали. Но дальше я очень сильно удивился. Меня спрашивают в лоб: «А тебе кто будет операцию оплачивать?» У меня давление поднялось или упало, не знаю. Я был в шоке. Ответил: «Ну, клуб. Мы же с вами разговаривали две недели назад». Мне ответили: «Мы говорили про реабилитацию». Я напомнил: «Но у вас же контракт с этой клиникой. Я делал операцию, когда у меня еще не закончился контракт с клубом». Какая цена вопроса? 10 тысяч евро.