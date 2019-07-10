Тарасов: «Упало давление, когда узнал, что мне нужно платить 10 тысяч евро»

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов раскрыл подробности конфликта с руководством клуба.
У нас был отпуск. Я сделал дома укол и улетел отдыхать в Турцию. Вернулся и встретился с генеральным директором. Мы разговаривали пару часов. Все было хорошо, но мне дали понять, что со мной не будут продлевать контракт. Он у меня действовал еще где-то полмесяца. Команда в это время собирается на медосмотр, а затем летит на сборы. Я сказал: «Василий Александрович, можно я тогда не полечу?» Хотя по контракту должен был. Но попросил пройти реабилитацию в Риме — у «Локомотива» контракт с клиникой «Вилла Стюарт». Сказал: «Я бы занялся ногой. Мне надо восстановиться и найти команду». Кикнадзе ответил: «Да, без проблем. Мы все сделаем». Прилетаю с женой в Рим и объяснил ситуацию. Врач заявил, что мне необходима операция. Я, честно говоря, офигел — мне отказали в продлении контракта, восстановление после операции займет 2-2,5 месяца, а трансферное окно закроется в августе. Я осознал, в какую неприятную ситуацию я попал.
После этого я пришел попросить свой родной клуб, в котором провел 9 лет, помощи: восстановиться, например, с дублем. Чтобы набрать форму. Мне категорично отказали. Но дальше я очень сильно удивился. Меня спрашивают в лоб: «А тебе кто будет операцию оплачивать?» У меня давление поднялось или упало, не знаю. Я был в шоке. Ответил: «Ну, клуб. Мы же с вами разговаривали две недели назад». Мне ответили: «Мы говорили про реабилитацию». Я напомнил: «Но у вас же контракт с этой клиникой. Я делал операцию, когда у меня еще не закончился контракт с клубом». Какая цена вопроса? 10 тысяч евро.
Если верить слухам, то зарплата футболиста в «Локомотиве» составляла от 1,8 до 2,4 миллиона евро в год.
Поэтому за несогласованные с клубом мед обслуживание его и попросили оплатить самому.
В целом речь о 10 к ойро при ЗП в год 1.8 - 2.4 ляма ойро!!!!
Это всё равно что будучи депутатом требовать себе проездной в метро )))
Поэтому за несогласованные с клубом мед обслуживание его и попросили оплатить самому.
В целом речь о 10 к ойро при ЗП в год 1.8 - 2.4 ляма ойро!!!!
Это всё равно что будучи депутатом требовать себе проездной в метро )))
Просто в контракте записано, что пока он в команде то за здоровье платит клуП, а клуб поступил нравственно, молчал о его здоровье пока не закончен контракт ))
Но тут и правда можно подать в суд! Травмирован то в то время когда играл в клубе!
Просто в контракте записано, что пока он в команде то за здоровье платит клуП, а клуб поступил нравственно, молчал о его здоровье пока не закончен контракт ))
Но тут и правда можно подать в суд! Травмирован то в то время когда играл в клубе!
Особенно когда касается Зенита!
Или Кокорина ))
Особенно когда касается Зенита!
Или Кокорина ))
Оказывается это не только практика в Тарасятнике!
К стати не удивлен после игры на Суперкубок!
Лампочкин явно дал понять что Зениту ловить нечего!
Оказывается это не только практика в Тарасятнике!
К стати не удивлен после игры на Суперкубок!
Лампочкин явно дал понять что Зениту ловить нечего!
У нас был отпуск. Я сделал дома укол и улетел...
https://www.youtube.com/watch?v=bqF3O9fgrZ4
У нас был отпуск. Я сделал дома укол и улетел...
Бедолага епта,
Бедолага епта,
пока был игроком клуба имел право пользоваться бесплатно клиникой, но я так понял реабилитация затянулась и он уже не был игроком клуба, находясь в клинике, естественно ему не стали оплачивать ничего.
пока был игроком клуба имел право пользоваться бесплатно клиникой, но я так понял реабилитация затянулась и он уже не был игроком клуба, находясь в клинике, естественно ему не стали оплачивать ничего.
Травму он получил, играя за Локо.
И лечится он должен за счет клуба, ведь он все еще был с ним по контракте
Травму он получил, играя за Локо.
И лечится он должен за счет клуба, ведь он все еще был с ним по контракте