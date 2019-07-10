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Паршивлюк: «Уважение зарабатывается не поцелуями эмблемы, а на поле»

сегодня, 21:07

Защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк счастлив, что перешел в московскую команду.

Да, я был в «Спартаке», был капитаном клуба. Это моя история, она есть, и ее не отнять. Но я сейчас в этом клубе, я счастлив быть здесь, меня хотели тут видеть. Я очень счастлив быть здесь.

Поцеловать эмблему? Уважение зарабатывается не поцелуями эмблемы, а на поле. И буду на поле стадиона «Динамо» биться и зарабатывать ваше уважение. Вот так, ребята!

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Все комментарии
Left Boy
Left Boy
   171 / 731
сегодня в 22:47
в зените поцелуями в раздевалке зарабатывается
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   17 / 731
сегодня в 22:34
Хорошо сказал, молодец.
Faustello
Faustello
   3 / 731
сегодня в 22:15
Вот это речь, прямо Гибсон в Храбром сердце перед боем с саксами ))
Динамики наверное потекли ))
ЧиП
ЧиП
сегодня в 21:58
Серега красавец! Не то что одна старая кляча.
beefs
beefs
   98 / 731
сегодня в 21:47
Хорошо сказано, а на деле?
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил Gessenschaft
   267 / 731
сегодня в 21:45
По личному опыту говорите??!!!
RIR68
RIR68
   161 / 731
сегодня в 21:44
хорошо, если так будет.
Жарю Спартачей
Жарю Спартачей ответил cska plus
   195 / 731
сегодня в 21:35
Ещё один изменивший никому ненужному ромбику.
Его спартачи выкинули сами, как ненужный материал)
Gessenschaft
Gessenschaft
   547 / 731
сегодня в 21:29
БГГГ

В СПАРТАКЕ УВАЖЕНИЕ ЗАРАБАТЫВАЕТСЯ В БАНЕ, ДА ЗАСОСАМИ ШТАНГИ!
cska plus
cska plus
   12 / 731
сегодня в 21:13
Ещё один изменивший никому ненужному ромбику.
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