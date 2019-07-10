Паршивлюк: «Уважение зарабатывается не поцелуями эмблемы, а на поле»

Защитник «Динамо» счастлив, что перешел в московскую команду.

Да, я был в «Спартаке», был капитаном клуба. Это моя история, она есть, и ее не отнять. Но я сейчас в этом клубе, я счастлив быть здесь, меня хотели тут видеть. Я очень счастлив быть здесь.

Поцеловать эмблему? Уважение зарабатывается не поцелуями эмблемы, а на поле. И буду на поле стадиона «Динамо» биться и зарабатывать ваше уважение. Вот так, ребята!