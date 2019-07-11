У жены Наингголана обнаружили рак

Жена полузащитника «Интера» в своем Инстаграме заявила, что у нее обнаружили рак.

Я просыпалась каждое утро в течение месяца и поняла, что живу в кошмаре.

Я надеялась, что этот день наступит как можно позже, но это не так. Дни пролетели, как и мое счастье...

С сегодняшнего дня я начну новую главу моей жизни... Химиотерапия. И кто бы мог сказать, что я хоть раз в жизни будут бояться начать новый день. Страх - это преуменьшение. Однако пришло время идти и бороться с этим уродливым зверем.