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У жены Наингголана обнаружили рак

сегодня, 11:51

Жена полузащитника «Интера» Раджи Наингголана в своем Инстаграме заявила, что у нее обнаружили рак. 

Я просыпалась каждое утро в течение месяца и поняла, что живу в кошмаре. 

Я надеялась, что этот день наступит как можно позже, но это не так. Дни пролетели, как и мое счастье...

С сегодняшнего дня я начну новую главу моей жизни... Химиотерапия. И кто бы мог сказать, что я хоть раз в жизни будут бояться начать новый день. Страх - это преуменьшение. Однако пришло время идти и бороться с этим уродливым зверем. 

Недавно Сара Карбонеро, жена вратаря «Порту» Икера Касильяса, рассказала, что у нее обнаружена злокачественная опухоль в яичнике.

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Все комментарии
drug01
drug01
   117 / 733
сегодня в 12:32
Здоровья!
spectator
spectator
сегодня в 12:22
Желаю ей победы над этой мерзкой поганью. Здоровья здоровья здоровья !!!
Наинголану сейчас уверен тяжело морально
STVA 1
STVA 1 ответил Аксинья
   46 / 733
сегодня в 12:09
К сожалению эта зараза непобедимая и тут только дело времени (моя жена после обнаружения протянула 12 лет, боролись до последнего, но увы...) А вот писать Соккеру такое нестоило бы, уж если не о чем писать так лучше промолчать...
Да уж , это не та новость , про которую нужно трубить во всеуслышание !!!!
Я когда на Бомбардире был , пока КП там было , так вот они тоже всё в новости совали!
нечитайло
нечитайло
   651 / 733
сегодня в 12:08
Зараза ещё та
Charlie Scene
Charlie Scene ответил Аксинья
   173 / 733
сегодня в 12:07
К сожалению эта зараза непобедимая и тут только дело времени (моя жена после обнаружения протянула 12 лет, боролись до последнего, но увы...) А вот писать Соккеру такое нестоило бы, уж если не о чем писать так лучше промолчать...
согласен полностью , занимаются х...ней
Аксинья
Аксинья ответил Charlie Scene
   17 / 733
сегодня в 12:06
Врагу не пожелаю подобного. Здоровья жене Раджи , побеждайте это поганое заболевание!
К сожалению эта зараза непобедимая и тут только дело времени (моя жена после обнаружения протянула 12 лет, боролись до последнего, но увы...) А вот писать Соккеру такое нестоило бы, уж если не о чем писать так лучше промолчать...
Rheinfall
Rheinfall
   146 / 733
сегодня в 12:05
Одна из самых мерзких хворей на планете. Многих близких мне людей убила. Клаудии много сил и мощного здоровья. Дай Бог ей выздоровления и счастливой долгой жизни!
Charlie Scene
Charlie Scene
   173 / 733
сегодня в 11:57
Врагу не пожелаю подобного. Здоровья жене Раджи , побеждайте это поганое заболевание!
STVA 1
STVA 1
   46 / 733
сегодня в 11:55
Здоровья!
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