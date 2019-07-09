ГлавнаяНовости

У Старриджа украли собаку. Он готов заплатить любую сумму за ее возвращение

сегодня, 14:36

Бывший нападающий «Ливерпуля» Дэниел Старридж сообщил, что у него прямо из дома похитили собаку.

Слушайте, кто-то вломился в мой дом в Лос-Анджелесе и украл собаку. Если кто-то знает, кто это был, сообщите, я заплачу любые деньги. 

Вы с ума сошли? Вы врываетесь в дом, чтобы украсть собаку? Тому, кто приведет ее обратно, я заплачу 20 тысяч, 30... Вы все равно не получите за нее больше, а я заплачу больше, чем кто бы то ни было. Я хочу, чтобы она вернулась.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Somebody stole my dog. I’ll pay anything. I want him back.

Публикация от Daniel Sturridge - Dstudge (@danielsturridge)


29-летний Старридж на данный момент является свободным агентом.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Реал» завтра презентует Милитао
Сегодня, 16:13 Комментарии0
Официально«Барселона» презентовала Нето
Сегодня, 14:18 ВидеоКомментарии3
Боккетти прибыл в расположение «Вероны»
Сегодня, 12:09 ФотоКомментарии5
«Челси» продлил сотрудничество с пивоварней
Сегодня, 11:36 Комментарии6
Иско не полетит сегодня с «Реалом» в тур из-за рождения ребенка
Сегодня, 11:02 Комментарии2
Ромеро проходит медобследование для «Ювентуса»
Сегодня, 10:24 ФотоКомментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
чемпионство с душком
чемпионство с душком
   232 / 745
сегодня в 15:25
Тому, кто приведет ее обратно, я заплачу 20 тысяч, 30...

должно быть обидно, что одна собака стоит дороже, чем весь состав Цска.
Верг
Верг ответил Y.N.W.A.
   129 / 745
сегодня в 15:21
Как кто-то уже пошутил- Джон Уик. Начало.:)
Чернокожая версия
BESTjuventus10
BESTjuventus10
   159 / 745
сегодня в 15:20
Поганые воры. Верните собаку.
Питер Ман
Питер Ман
   22 / 745
сегодня в 15:05
Это пупсики украли
cska plus
cska plus
   16 / 745
сегодня в 15:00
А мо жел загуляда собака.
allemz
allemz ответил Y.N.W.A.
   68 / 745
сегодня в 14:52
Как кто-то уже пошутил- Джон Уик. Начало.:)
Эта история поинтереснее будет)
Капитан Врунгель
Капитан Врунгель
   20 / 745
сегодня в 14:50
Никак Дзюба не успокоится, даже на каникулах безобразничает.
Y.N.W.A.
Y.N.W.A.
   99 / 745
сегодня в 14:47
Как кто-то уже пошутил- Джон Уик. Начало.:)
Faustello
Faustello
   6 / 745
сегодня в 14:42
Передайте что собака у меня, жду предложений по сумме!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100