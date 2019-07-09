У Старриджа украли собаку. Он готов заплатить любую сумму за ее возвращение

Бывший нападающий «Ливерпуля» сообщил, что у него прямо из дома похитили собаку.

Слушайте, кто-то вломился в мой дом в Лос-Анджелесе и украл собаку. Если кто-то знает, кто это был, сообщите, я заплачу любые деньги.

Вы с ума сошли? Вы врываетесь в дом, чтобы украсть собаку? Тому, кто приведет ее обратно, я заплачу 20 тысяч, 30... Вы все равно не получите за нее больше, а я заплачу больше, чем кто бы то ни было. Я хочу, чтобы она вернулась.