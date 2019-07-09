У Старриджа украли собаку. Он готов заплатить любую сумму за ее возвращение

Бывший нападающий «Ливерпуля» Дэниел Старридж сообщил, что у него прямо из дома похитили собаку.
Слушайте, кто-то вломился в мой дом в Лос-Анджелесе и украл собаку. Если кто-то знает, кто это был, сообщите, я заплачу любые деньги.
Вы с ума сошли? Вы врываетесь в дом, чтобы украсть собаку? Тому, кто приведет ее обратно, я заплачу 20 тысяч, 30... Вы все равно не получите за нее больше, а я заплачу больше, чем кто бы то ни было. Я хочу, чтобы она вернулась.
29-летний Старридж на данный момент является свободным агентом.
должно быть обидно, что одна собака стоит дороже, чем весь состав Цска.
должно быть обидно, что одна собака стоит дороже, чем весь состав Цска.
https://www.youtube.com/watch?v=IItQpoKZBYo