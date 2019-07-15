МЮ будет рассматривать предложения по Погба только до 8 августа

вчера, 12:20

«Манчестер Юнайтед» не продаст своего полузащитника позже 8 августа, сообщает Mirror.

В этот день в Англии закрывается трансферное окно. МЮ считает, что в случае продажи Погба его необходимо будет заменить игроком сопоставимого уровня, а в последние дни августа можно не успеть найти замену. Кроме того, клуб опасается, что «Реал» попробует купить Погба в самом конце августа, как это ранее было в случаях с Лукой Модричем (27 августа 2012) и Гаретом Бэйлом (31 августа 2013).

Также клуб установил ценник на француза в размере 150 млн фунтов (170 млн евро). Дешевле хавбек продан не будет.