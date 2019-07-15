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МЮ будет рассматривать предложения по Погба только до 8 августа

вчера, 12:20

«Манчестер Юнайтед» не продаст своего полузащитника Поля Погба позже 8 августа, сообщает Mirror.

В этот день в Англии закрывается трансферное окно. МЮ считает, что в случае продажи Погба его необходимо будет заменить игроком сопоставимого уровня, а в последние дни августа можно не успеть найти замену. Кроме того, клуб опасается, что «Реал» попробует купить Погба в самом конце августа, как это ранее было в случаях с Лукой Модричем (27 августа 2012) и Гаретом Бэйлом (31 августа 2013).

Также клуб установил ценник на француза в размере 150 млн фунтов (170 млн евро). Дешевле хавбек продан не будет.

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рус фан
рус фан
   207 / 802
вчера в 21:56
Реалу надо обмен устроить, 110 млн + Начо или Иско, просто платить 170 млн, за не игрока атаки возможно не стоит.
Bavaria_M
Bavaria_M
   147 / 802
вчера в 16:37
Так выйдете на улицу, и любого пацана возьмите и будет даже круче пугбуна
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар ответил Питер Ман
   295 / 802
вчера в 14:34
Федун мечтает купить зулуса, но слишком дорого, это надо цену на бензин в два раза повышать
Зато Алеша Миллер активно покупает в свой проект латиносов, от этого растут цены на ЖКХ
dimagas1
dimagas1 ответил ballak144
   195 / 802
вчера в 14:19
да в Юве уже куда? Хедиру сплавлять надо для начала
На Дибалу обмен,а Хедира и Матуиди наверно уедут.
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
   270 / 802
вчера в 14:16
Разумное решение, по мне он останется, Ювентус уже вышел из списка покупателей, тем более они взяли Рэмси и Рабьо, а Реал не может продать своих игроков вроде Хамеса, Бэйла, Иско
ballak144
ballak144 ответил dimagas1
   187 / 802
вчера в 13:27
Видимо Погбуна никто не купит))Вариантов не так и много,В Ювентус возможно с обменом на игроков и лив Реал тоже с обменом,ПСЖ разве на петуха махнут,но это маловероятно.
да в Юве уже куда? Хедиру сплавлять надо для начала
ДСА
ДСА
   131 / 802
вчера в 13:10
Придется негру еще один сезон в МЮ сидеть.
Питер Ман
Питер Ман
   18 / 802
вчера в 12:31
Федун мечтает купить зулуса, но слишком дорого, это надо цену на бензин в два раза повышать
cska plus
cska plus
   7 / 802
вчера в 12:29
Надо избавляться от зулуса.
dimagas1
dimagas1
   195 / 802
вчера в 12:27
Видимо Погбуна никто не купит))Вариантов не так и много,В Ювентус возможно с обменом на игроков и лив Реал тоже с обменом,ПСЖ разве на петуха махнут,но это маловероятно.
Шуnя771
Шуnя771
   16 / 802
вчера в 12:26
Всего лишь 170)
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