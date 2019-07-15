Магуайр сообщил «Лестеру» о желании уйти в «Манчестер Юнайтед»

вчера, 20:18

По информации Sky Sports, история с переходом защитника «Лестера» в «Манчестер Юнайтед» понемногу приближается к своей развязке.

Футболист в конце прошлой недели сообщил главному тренеру «лис» Брендану Роджерсу и своим одноклубникам, что этим летом хочет уйти.

Команда вернулась с французского сбора в Англию, и руководство «Лестера» пообещало Магуайру, что не станет препятствовать трансферу, если предложение будет соответствовать пожеланиям клуба.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» готов потратить на оборонца 80 млн фунтов, что станет мировым рекордом для игроков такого амплуа.