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Магуайр сообщил «Лестеру» о желании уйти в «Манчестер Юнайтед»

вчера, 20:18

По информации Sky Sports, история с переходом защитника «Лестера» Харри Магуайра в «Манчестер Юнайтед» понемногу приближается к своей развязке.

Футболист в конце прошлой недели сообщил главному тренеру «лис» Брендану Роджерсу и своим одноклубникам, что этим летом хочет уйти.

Команда вернулась с французского сбора в Англию, и руководство «Лестера» пообещало Магуайру, что не станет препятствовать трансферу, если предложение будет соответствовать пожеланиям клуба.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» готов потратить на оборонца 80 млн фунтов, что станет мировым рекордом для игроков такого амплуа.

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Все комментарии
Inside91
Inside91 ответил Juventus_Z
   587 / 802
сегодня в 00:10
середняк переходит в мешок
Новость про де Лигта на другой ветке
ДСА
ДСА
   131 / 802
вчера в 21:24
Попутного ветра в горбатую спину.
DEIVID
DEIVID
   92 / 802
вчера в 20:56
Повышение заслужил.
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   148 / 802
вчера в 20:50
вообще не вижу смысла в переходе с одного середняка в другой. Если переходить,то уж в Юву,как деЛигт, ну или уж на крайняк в Реал,ну или за баблом в Барсу,главное сказать,что с детства мечтал быть болбоем у Месси.
Juventus_Z
Juventus_Z
   96 / 802
вчера в 20:47
середняк переходит в мешок
dimagas1
dimagas1
   195 / 802
вчера в 20:21
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