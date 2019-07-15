Самый титулованный футболист планеты ищет работу

сегодня, 14:00

Дани Алвес этим летом выиграл 40-й трофей в карьере и ушел из ПСЖ , но пока никуда не пришел. «Соккер.ру» уверен, что и в 36 лет бразилец поддерживает топ-уровень.

Завоевав в составе сборной Бразилии Кубок Америки, Алвес довел количество командных трофеев до четырех десятков, а личный класс подтвердил хотя бы тем, что получил приз лучшему игроку турнира. Дани – самый титулованный футболист в истории, и ведь выигрывал он не Кубки Солнца и Луны. На счету бразильца три победы в Лиге чемпионов, два Кубка УЕФА , он чемпион и обладатель кубков Испании, Италии и Франции, трижды выигрывал клубный чемпионат мира. В составе сборной Бразилии Алвес выиграл по два Кубка Америки и Кубка Конфедераций.

Не хватает лишь одной жемчужины – победы на чемпионате мира. Но какие его годы? Дани мечтает сыграть на мундиале в Катаре. Чтобы сохранить форму и страсть к футболу до 39 лет, Алвес планирует ближайшие три года провести в интересных чемпионатах и бороться за самые высокие места. Определенно, в Дани проснулся синдром коллекционера: думаю, ему очень хочется выиграть чемпионаты Германии и Англии, чтобы стать единственным в мире футболистом, покорившим «Большую пятерку».

В «Баварии» Даниэля сейчас точно не ждут, ведь этим летом мюнхенцы усилили правый фланг обороны чемпионом мира Бенджаменом Паваром, а вот в Англии много вариантов. Алвес, пока не определился, а на своей страничке в «Инстаграме» шутит, что уже нашел новую работу. «Тяжело и опасно, но весело», - подписал самый титулованный футболист планеты фотографии из зоопарка, где, судя по всему, отлично провел время.

В общем, свободный агент Алвес совершенно «не парится» по поводу своего будущего. Вот эта беззаботность, помноженная на внутреннюю уверенность на грани самоуверенности и помогли Дани добраться до заснеженных футбольных вершин, куда редкий его коллега находит дорогу. Бразилец добавился побед с каждой из своих команд – выигрывал трофеи с «Севильей», «Барселоной», «Ювентусом», ПСЖ , сборной Бразилии.

Наверняка побеждал бы и в составе «Реала», куда мог перейти из «Севильи». По словам Дани, его трансфер в «Королевский клуб» был готов на 95%, но случай уберег от переезда в Мадрид, за что Алвес благодарит Богов – и футбольного, и главного. В результате сорвавшегося трансфера в «Реал», Дани оказался в «Барселоне», о которой мечтал с детства и где получил возможность строить нечто новое и необычное под началом Гвардиолы. И сейчас, когда бразилец оказался на очередном распутье, переход в команду Хосепа снова является для него приоритетным вариантом.

Где продолжит карьеру Дани Алвес?

Дани Алвес обязательно найдет новый клуб, но ищет он тщательно, именно поэтому пока остается свободным агентом. Во-первых, у бразильца есть требования к спортивным амбициям новой команды: он хочет бороться за первые места в национальных чемпионатах и выступать в Лиге чемпионов. Учитывая, что Даниэль рассматривает варианты исключительно в топ-5 первенствах Европы (а фактически – в топ-3, Францию и Германию можно отбросить), возможные маршруты бразильца можно пересчитать по пальцам.

А если применить еще один фильтр, хватит пальцев на одной руке. У Алвеса серьезные финансовые требования как для 36-летнего игрока: защитники хочет получать 7 миллионов евро в год + бонусы за командные и личные успехи. Не каждый клуб пойдет на такое, и, хотя агенты бразильца активно предлагают его услуги на рынке, пока до конкретики дело не доходит. По слухам, Даниэль хотел вернуться в «Ювентус», из которого он ушел два года назад, но туринцы не выразили заинтересованности.

Зато в Италии можно поиграть за «Интер», но здесь уже сам Алвес крутит носом. В действительности, у бразильца есть одна трудновыполнимая мечта – вернуться в «Барселону». Каталонцы мониторят рынок свободных агентов, но Дани точно не в приоритете, учитывая тот факт, что позиция правого защитника полностью укомплектована. Зато предметный интерес к Алвесу есть от трех английских клубов. И именно это направление видится самым интересным. Во-первых, потому что в АПЛ щедро разбрасываются деньгами. Во-вторых, потому что сам Дани еще не играл в Англии и получит возможность обзавестись новыми трофеями.

«Арсенал». «Канонирам», возможно, и не помешал бы опытный Алвес, учитывая травму Бельерина и молодость Мэйтлэнда-Найлза, вот только бразилец не пойдет в «Арсенал», который не играет в Лиге чемпионов и не борется за титул в АПЛ . Думаю, лондонский клуб можно вычеркивать из числа соискателей.

«Тоттенхэм». Вариант с финалистом Лиги чемпионов выглядит гораздо любопытнее, ведь Триппьер в одиночку не выдерживает темп, который задает своей команде Маурисио Почеттино, а его сменщики не убеждают. Дани Алвес помог бы «шпорам», над которыми висит бестрофейное проклятие, вот только его тезка Леви наверняка «зажмет» денег на ветерана.

«Манчестер Сити». Пожалуй, идеальный вариант продолжения карьеры для Алвеса. Во-первых, в «Ман Сити» велик шанс на трофеи, во-вторых, это будет новая глава сотрудничества с Гвардиолой. Именно от Хосепа все зависит: если он решит, что Кайлу Уокеру нужен такой конкурент, как Алвес, то Дани приедет на «Этихад», где мечтают о победе в Лиге чемпионов.