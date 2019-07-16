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Агент: «„Ливерпуль“ остался в сердце Коутиньо. Переход в МЮ почти нереален»

вчера, 07:04

Киа Джурабчиан, агент полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо, прокомментировал слухи о возможном переходе своего клиента в «Манчестер Юнайтед».

«Манчестер Юнайтед» – прекрасный клуб, в котором играют и мои клиенты. Я отношусь к этому клубу с уважением. Но переход Коутиньо в МЮ практически невозможен. Для Филиппе было бы очень нелегко играть за любого из соперников «Ливерпуля». Он остался в сердце Коутиньо.

Очевидно, что, если бы он вернулся в АПЛ, это был бы «Ливерпуль», но на данный момент я считаю, что осуществить этот переход будет трудно, и всё будет зависеть от них.

Однако Бартомеу очень чётко дал мне понять, что «Барселона» не хочет ухода Коутиньо, и у него здесь есть будущее. Они приложили огромные усилия, чтобы привести его сюда. Он является самым дорогим приобретением клуба, а его трансфер входит в топ-3 самых дорогих в мире.

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Все комментарии
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
   449 / 794
вчера в 19:35
Те кто пишет, что якобы Скомина Ливерпульский судья, вы хотя бы матч часть выучили, потому что Скомина судил только 2 матч с Ромой в ЛЧ 2017-18 году, а в других матчах той лч, где якобы судьи ошибались в пользу Ливерпуля с Ман Сити и первый матч с Ромой судили другие судьи.ЛОЛ.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   524 / 794
вчера в 18:38
шансы,что Клопп купит его за 50-80 лямов равен нулю, ведь Филип это наглядное пособие другим игрокам,что их ждёт после ухода из клуба в более титулованный и их дальнейшая безнадёжная участь.Хотя,конечно бы бразилец не помешал, но его скитания будут более положительным результатом. А там скоро и Гризман присоединится.
Aleks Captain
Aleks Captain
вчера в 14:54
Агент :Дзюба всем сердцем за Спартак, трансфер в зенит почти не реален!
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   524 / 794
вчера в 12:31
да пусть переходит в МЮ - нам этот середняк не конкурент,хотя Филипку придётся смириться с ЛЕ или вообще быть вне еврозоны. он это прекрасно понимает,поэтому либо Барса,либо Сити,ну или Юве/Интер, правда у итальянцев столько денег не найдётся.
anyway
anyway
   392 / 794
вчера в 12:14
ливерпуль останется в сердце скамины, справедливое судейство почти нереально...
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
   266 / 794
вчера в 10:14
Да он даром МЮ не нужен
Брулин
Брулин
   45 / 794
вчера в 10:08
Теперь понятно, почему он не забил 100% гол на Энфилде. Да и вообще в двух играх не был замечен на поле.
sir_Alex
sir_Alex
   22 / 794
вчера в 09:06
Всё, наигрался в Каталонии?😄😄😄
Leha-ha50
Leha-ha50
   11 / 794
вчера в 08:52
Самый дорогой и самый бестолковый трансфер! Пока Коу даже деятую часть вложенную в него не отработал!!!
Juve14
Juve14
   140 / 794
вчера в 07:34
Коут понял что что в балете ему ничего не светит и очень хочет вернуться в Ливерпуль, но там он на*рен не нужен. Пусть просит саоего агента дальше намекать на возвращение а мы посмеемся) прикольно и весело будет читать как они еще попытаются разжалобить Ливер
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
   481 / 794
вчера в 07:32
Не нужно продавать его.
Учитывая что Неймар договорился с ПСЖ о переходе в след году, нет необходимости продавать Коутиньо
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