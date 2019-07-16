Агент: «„Ливерпуль“ остался в сердце Коутиньо. Переход в МЮ почти нереален»

Киа Джурабчиан, агент полузащитника «Барселоны» , прокомментировал слухи о возможном переходе своего клиента в «Манчестер Юнайтед».

«Манчестер Юнайтед» – прекрасный клуб, в котором играют и мои клиенты. Я отношусь к этому клубу с уважением. Но переход Коутиньо в МЮ практически невозможен. Для Филиппе было бы очень нелегко играть за любого из соперников «Ливерпуля». Он остался в сердце Коутиньо.

Очевидно, что, если бы он вернулся в АПЛ , это был бы «Ливерпуль», но на данный момент я считаю, что осуществить этот переход будет трудно, и всё будет зависеть от них.

Однако Бартомеу очень чётко дал мне понять, что «Барселона» не хочет ухода Коутиньо, и у него здесь есть будущее. Они приложили огромные усилия, чтобы привести его сюда. Он является самым дорогим приобретением клуба, а его трансфер входит в топ-3 самых дорогих в мире.