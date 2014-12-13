Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиАнглия. Премьер-Лига 2014/2015

Моуриньо: «Кэйхилл „нырял“? Этот честный здоровяк? Не верю»

13 декабря 2014, 23:09
Главный тренер «Челси» Жозе Моуриньо прокомментировал эпизод с падением в штрафной «Халла» Гэри Кэйхилла.

Кэйхилл мог быть наказан за симуляцию, но арбитр не стал показывать ему вторую жёлтую карточку в матче. «Челси» вскоре смог увеличить счёт в матче и довёл его до победы.

«Я не могу что-то сказать по этому моменту. Я стоял слишком далеко от места событий и не смотрел этот эпизод в повторе», — отметил Моуриньо.

"Меня уже несколько раз спрашивали об этом, но я не верю, что Кэйхилл «нырял», — добавил он.

«Если вы считаете, что он действительно симулировал, то что-то здесь не так. Либо ему помешали, либо коснулись его, либо он потерял равновесие. Этот честный здоровяк, и чтоб „нырял“, — да нет, я в это не верю», — ещё раз повторил он.
Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиМойес может быть уволен из «Вест Хэма» из-за разногласий с руководством
05 августа
Черевченко ответил на вопрос о своём будущем
04 августа
Энрике отреагировал на слухи об уходе из ПСЖ
04 августа
СлухиЛуис Энрике может покинуть ПСЖ спустя месяц после назначения
03 августа
СлухиТренер «Зальцбурга» может продолжить карьеру в Саудовской Аравии
28 июля
СлухиБывший тренер «Спартака» может возглавить «Аль-Ахли»
25 июля
Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 