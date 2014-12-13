Моуриньо: «Кэйхилл „нырял“? Этот честный здоровяк? Не верю»

Главный тренер «Челси» Жозе Моуриньо прокомментировал эпизод с падением в штрафной «Халла» Гэри Кэйхилла.
Кэйхилл мог быть наказан за симуляцию, но арбитр не стал показывать ему вторую жёлтую карточку в матче. «Челси» вскоре смог увеличить счёт в матче и довёл его до победы.
«Я не могу что-то сказать по этому моменту. Я стоял слишком далеко от места событий и не смотрел этот эпизод в повторе», — отметил Моуриньо.
"Меня уже несколько раз спрашивали об этом, но я не верю, что Кэйхилл «нырял», — добавил он.
«Если вы считаете, что он действительно симулировал, то что-то здесь не так. Либо ему помешали, либо коснулись его, либо он потерял равновесие. Этот честный здоровяк, и чтоб „нырял“, — да нет, я в это не верю», — ещё раз повторил он.
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