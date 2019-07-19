УЕФА поздравил Самедова с 35-летием

УЕФА поздравил бывшего полузащитника сборной России Александра Самедова с 35-летием.
Ранее сообщалось, что футболист планирует завершить карьеру.
УЕФА поздравил бывшего полузащитника сборной России Александра Самедова с 35-летием.
Ранее сообщалось, что футболист планирует завершить карьеру.
Тихий. атлантика, индия и Ядовитый ))
Или ты типа апологет выделения южного океана в отдельную акваторию?
Тихий. атлантика, индия и Ядовитый ))
Или ты типа апологет выделения южного океана в отдельную акваторию?