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УЕФА поздравил Самедова с 35-летием

сегодня, 11:12

УЕФА поздравил бывшего полузащитника сборной России Александра Самедова с 35-летием.

Ранее сообщалось, что футболист планирует завершить карьеру.

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Все комментарии
13 RUS
13 RUS
   117 / 803
сегодня в 14:24
А свиньи поздравили или наплевали в душу как всегда?
dzvinka
dzvinka
   125 / 803
сегодня в 13:08
все что я знаю про это дно, что оно не могло из 10 подач ни одну подать в нужное место на ЧМ... просмотренного оказалось достаточно, разброс был 20+ метров. паспортоносец - не более.
Faustello
Faustello ответил Robbaggio
   11 / 803
сегодня в 13:03
Океанов же 5)
Это спорное утверждение )))
Тихий. атлантика, индия и Ядовитый ))
Или ты типа апологет выделения южного океана в отдельную акваторию?
Robbaggio
Robbaggio ответил Faustello
   771 / 803
сегодня в 12:57
Океанов же 5)
beefs
beefs
   135 / 803
сегодня в 12:53
Молодцы, надо же помнят...
КЭТиК
КЭТиК
   243 / 803
сегодня в 12:50
В УЕФА у кого-то есть классная должность: поздравлять футболистов с Днем Рождения!
оТБАКЛАНЕНЫЕ
оТБАКЛАНЕНЫЕ
   112 / 803
сегодня в 12:32
Это ни какой то там забалотный с паредасом((((
Zenit_84
Zenit_84
   114 / 803
сегодня в 12:06
УЕФА???
Бабка в кедах
Бабка в кедах
   352 / 803
сегодня в 11:54
Самедову хороших продаж арбузов.
311
311
   41 / 803
сегодня в 11:39
Лучше нарезку нырков запостили бы!)
stavr74
stavr74
   452 / 803
сегодня в 11:35
однако
Faustello
Faustello
   11 / 803
сегодня в 11:26
Дельфины 4-х океанов поздравляют Сашу с юбилеем!
Faustello
Faustello ответил Don trambon
   11 / 803
сегодня в 11:25
С чего бы такая честь?
Просто Саша эксклюзивный поставщик УЕФА по арбузам ))
sir_Alex
sir_Alex
   20 / 803
сегодня в 11:23
Ни х** себе, вот это уровень! 👍
Байкал-38
Байкал-38
   39 / 803
сегодня в 11:20
Даже в УЕФА умалчивают про его свиное прошлое!
Горожане
Горожане
сегодня в 11:16
3!
Don trambon
Don trambon
   55 / 803
сегодня в 11:13
С чего бы такая честь?
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