ЦСКА поздравил Вагнера Лава с днем рождения

Пресс-служба ЦСКА поздравила знаменитого нападающего Вагнера Лава с днем рождения. Сегодня бразильскому футболисту исполняется 35 лет.
Напомним, что Лав выступал за армейцев с 2004 по 2013 год.
В данный момент футболист играет за «Коринтианс».
Пресс-служба ЦСКА поздравила знаменитого нападающего Вагнера Лава с днем рождения. Сегодня бразильскому футболисту исполняется 35 лет.
Напомним, что Лав выступал за армейцев с 2004 по 2013 год.
Обычно бразильцы капризные, а Вагнер честно и достойно делал свою работу.
Особенно нам в дерби доставалось(
С Днем Рождения!
Обычно бразильцы капризные, а Вагнер честно и достойно делал свою работу.
Особенно нам в дерби доставалось(
С Днем Рождения!
Единственный легионер в клубе!!!
Здоровья и удачных игр Ване.
Единственный легионер в клубе!!!
Здоровья и удачных игр Ване.
Вагнер лучший - определенно!!!
Вагнер лучший - определенно!!!
А Вагнера - с Юбилеем !!!!!
Всех благ ему....Спасибо за годы в РПФЛ !!!!
А Вагнера - с Юбилеем !!!!!
Всех благ ему....Спасибо за годы в РПФЛ !!!!