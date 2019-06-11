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ЦСКА поздравил Вагнера Лава с днем рождения

сегодня, 10:35

Пресс-служба ЦСКА поздравила знаменитого нападающего Вагнера Лава с днем рождения. Сегодня бразильскому футболисту исполняется 35 лет. 

Напомним, что Лав выступал за армейцев с 2004 по 2013 год.


В данный момент футболист играет за «Коринтианс»

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Все комментарии
Sadjon
Sadjon
   322 / 747
сегодня в 12:35
С днюхой тебя Ваня....ты топ
Palex
Palex
   112 / 747
сегодня в 12:33
Классный нап. Много крови нам попил.
GreeM
GreeM
   71 / 747
сегодня в 12:02
Отличный был виртуоз мяча.
makkie
makkie
   9 / 747
сегодня в 11:49
Крутой игрок в цска был, только уважение ему.
Обычно бразильцы капризные, а Вагнер честно и достойно делал свою работу.
Особенно нам в дерби доставалось(
С Днем Рождения!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   72 / 747
сегодня в 11:47
Вагнер 33-ий в списке клуба Григория Федотова с 124 голами.
Единственный легионер в клубе!!!
Здоровья и удачных игр Ване.
cska plus
cska plus
   34 / 747
сегодня в 11:37
Ооооо, присоединяемся и поздравляем Ванюшу с днюхой, всех благ!
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Jeck Denielse
   5 / 747
сегодня в 11:31
4 января родился Куинси
Ваня лучший
Ваня лучший
   111 / 747
сегодня в 11:19
Он самый рещультативпый легионер в РПЛ за всю историю. А качество игрока это многолетний фактор
Jum13
Jum13
   32 / 747
сегодня в 11:16
Присоединяюсь! Лучший легионер России!
ermak6848
ermak6848
   182 / 747
сегодня в 11:12
Присоединяюсь к ПОЗДРАВЛЕНИЮ!!!
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Jeck Denielse
   10 / 747
сегодня в 11:00
У Халка День Рождения через месяц.....Не спеши.... А Вагнера - с Юбилеем !!!!! Всех благ ему....Спасибо за годы в РПФЛ !!!!
Халк достойно отыграл один сезон, первый просто провалил.
Вагнер лучший - определенно!!!
Морозовский
Морозовский
   1 / 747
сегодня в 10:59
Вагнера с юбилеем промежуточным! Позитивный дядька!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   146 / 747
сегодня в 10:57
С днюхой Вагнера !
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответил Jeck Denielse
   254 / 747
сегодня в 10:54
И чего добился халк в России? Халк был супер игроком но в зените он не играл так как в порту например. А Вагнер это Вагнер. Его даже болельщики Спартака признают.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Leha-ha50
   11 / 747
сегодня в 10:50
У Халка День Рождения через месяц.....Не спеши....

А Вагнера - с Юбилеем !!!!!
Всех благ ему....Спасибо за годы в РПФЛ !!!!
25процентный клоун
25процентный клоун
   5 / 747
сегодня в 10:48
присоединяюсь,таких художников не хватает чемпу
STVA 1
STVA 1
   31 / 747
сегодня в 10:44
Здоровья ! Хороший игрок .
Leha-ha50
Leha-ha50
   10 / 747
сегодня в 10:40
Здоровья и успехов лучшему легионеру в истории футбольной России!!!
Akvarel
Akvarel
   30 / 747
сегодня в 10:37
Хороший игрок, удачи ему!
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