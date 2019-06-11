ЦСКА поздравил Вагнера Лава с днем рождения

сегодня, 10:35

Пресс-служба ЦСКА поздравила знаменитого нападающего с днем рождения. Сегодня бразильскому футболисту исполняется 35 лет.

Напомним, что Лав выступал за армейцев с 2004 по 2013 год.



Единственный 😍

Неповторимый 🔴🔵



Легендарный нападающий Вагнер Лав отмечает сегодня день рождения!



Feliz Aniversário! #мыЦСКА pic.twitter.com/DjY2E8KFGS — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) June 11, 2019