МЮ готов заплатить за Магуайра рекордную для защитника сумму

«Манчестер Юнайтед» согласился заплатить требуемые «Лестером» 80 млн фунтов за защитника Харри Магуайра.
«Лисы» уже отклонили несколько предложение МЮ, заявив, что защитник не будет продан дешевле, чем за 80 млн фунтов. После травмы Эрика Байи, «Манчестер» в срочном порядке готов выделить необходимые деньги на Магуайра.
После оформления сделки англичанин станет самым дорогим защитником в мире, обогнав Вирджила ван Дейка, купленного «Ливерпулем» за 78 млн фунтов в 2018 году.
Ранее сообщалось, что Магуайр пропустил тренировку «Лестера».