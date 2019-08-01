МЮ готов заплатить за Магуайра рекордную для защитника сумму

сегодня, 17:53

«Манчестер Юнайтед» согласился заплатить требуемые «Лестером» 80 млн фунтов за защитника .

«Лисы» уже отклонили несколько предложение МЮ , заявив, что защитник не будет продан дешевле, чем за 80 млн фунтов. После травмы Эрика Байи, «Манчестер» в срочном порядке готов выделить необходимые деньги на Магуайра.

После оформления сделки англичанин станет самым дорогим защитником в мире, обогнав Вирджила ван Дейка, купленного «Ливерпулем» за 78 млн фунтов в 2018 году.

Ранее сообщалось, что Магуайр пропустил тренировку «Лестера».