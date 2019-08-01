Неймар отказался играть за ПСЖ

Нападающий ПСЖ Неймар не хочет больше играть за французский клуб.
Сообщается, что бразилец желает как можно скорее уйти из «Пари Сен-Жермен» и уже сообщил о своем желании руководителям клуба. Как было известно ранее, Неймар хочет вернуться в «Барселону» и ожидает предложения каталонцев.
«Сине-гранатовые» уже выходили на контакт с ПСЖ, предлагая несколько своих игроков взамен на Неймара.
Но мы точно не знаем, правда это или очередной вброс сми.
Просто хочу, чтобы Неймар взялся за голову и не губил свою карьеру.. игрок то отличный.
Ну и скажу честно, не хотел бы его возвращения в Барселону. Мы же не знаем, что через год выкинет его папаша, который падок на денег.
Но мы точно не знаем, правда это или очередной вброс сми.
Просто хочу, чтобы Неймар взялся за голову и не губил свою карьеру.. игрок то отличный.
Ну и скажу честно, не хотел бы его возвращения в Барселону. Мы же не знаем, что через год выкинет его папаша, который падок на денег.