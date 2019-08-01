Неймар отказался играть за ПСЖ

сегодня, 17:29

Нападающий ПСЖ Неймар не хочет больше играть за французский клуб.

Сообщается, что бразилец желает как можно скорее уйти из «Пари Сен-Жермен» и уже сообщил о своем желании руководителям клуба. Как было известно ранее, Неймар хочет вернуться в «Барселону» и ожидает предложения каталонцев.