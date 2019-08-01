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Неймар отказался играть за ПСЖ

сегодня, 17:29

Нападающий ПСЖ Неймар не хочет больше играть за французский клуб.

Сообщается, что бразилец желает как можно скорее уйти из «Пари Сен-Жермен» и уже сообщил о своем желании руководителям клуба. Как было известно ранее, Неймар хочет вернуться в «Барселону» и ожидает предложения каталонцев.

«Сине-гранатовые» уже выходили на контакт с ПСЖ, предлагая несколько своих игроков взамен на Неймара. 

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Все комментарии
barcelona and cruyff
barcelona and cruyff
   176 / 839
сегодня в 18:53
Оборзел. Сам же выкупил себя,чтобы играть в проекте. А теперь и от них отказывается
Байкал-38
Байкал-38
   14 / 839
сегодня в 18:41
Ждёмс, ответ от ПСЖ
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
   491 / 839
сегодня в 18:14
С шейхом шутки плохи, может продержать в дубле до конца сезона, Рабьо не даст соврать.
Но мы точно не знаем, правда это или очередной вброс сми.
Просто хочу, чтобы Неймар взялся за голову и не губил свою карьеру.. игрок то отличный.
Ну и скажу честно, не хотел бы его возвращения в Барселону. Мы же не знаем, что через год выкинет его папаша, который падок на денег.
Happyboy Barca
Happyboy Barca
   334 / 839
сегодня в 18:07
убегал от тени Месси, и сделал раковую ошибку . минус два года из карьеры
League1
League1
   308 / 839
сегодня в 18:05
Дать бы ему пинка хорошего, чтобы кувырком через горы через границу летел в эту барселону. Даже заголовки про него уже читать тошно. Представляю, как он достал руководство ПСЖ,
Гавроша
Гавроша
   72 / 839
сегодня в 18:03
Не стоит барселоне его брать - уж больно вонючий.
КЭТиК
КЭТиК
   156 / 839
сегодня в 17:53
Наказать его надо показательно.
Морозовский
Морозовский
   6 / 839
сегодня в 17:41
    3ton
    3ton
       560 / 839
    сегодня в 17:36
    Настаивай на уходе 😀 ждём в Барсе 😇
    Alex12357
    Alex12357
       489 / 839
    сегодня в 17:32
    Кремень-парень,уважаю.Раскусил авантюру шейха и не хочет в ней участвовать.
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