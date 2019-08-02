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«Сити» требует у «Баварии» не менее 150 млн евро за Сане

сегодня, 08:00

«Манчестер Сити» установил ценник на вингера сборной Германии Лероя Сане, на которого претендует «Бавария».

Согласно источнику, «горожане» не готовы отпускать 23-летнего игрока дешевле чем за 137 млн фунтов (150 млн евро). В клубе надеются продлить контракт с Сане, истекающий в июне 2021 года.

Напомним, «Бавария» вчера опровергла слухи о том, что Сане якобы решил присоединиться к мюнхенскому клубу. Ранее также сообщалось, что сумма перехода Сане в «Баварию» составит € 100 млн.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
   83 / 838
сегодня в 10:25
Многовато , но он стоит того
anyway
anyway
   585 / 838
сегодня в 10:15
сами мешки и других хотят в это втянуть...
Nety-net
Nety-net
   679 / 838
сегодня в 09:38
Ахах за игроков с лавки 150 уже
Palex
Palex
   249 / 838
сегодня в 09:31
Многовато конечно. Но игрок классный и того стоит, с учетом того, что Коман опять, похоже выбыл из строя.
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   241 / 838
сегодня в 09:28
такой ценник явно не для бедных.... Реал,Барса и ПСЖ ещё могут отвалить,скрепя зубами. Вообще дороже 100-ки этот игрок пока не стоит,но и дешевле 80-ти тоже никто не отдаст. Короче за 100 стервятников это максималка,евреев самое то. т е в АПЛе его можно за это продать. Всё что свыше это уже блеф. Тем более,знают,что и 100ка для шпикачек это уже зажаренная цена.
Митридат
Митридат
сегодня в 09:25
Не требует, а выставляет счёт)
particular
particular
   13 / 838
сегодня в 09:18
МС по-крупному капусту шинкует..:))
Продаёт и покупает с солидным ценником, - держит марку!..:))
Зеленыйслоник
Зеленыйслоник
   526 / 838
сегодня в 09:18
Почему бы и не развести мюнхенский мешок на круглую сумму?
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар ответил Рауль и Зидан
   61 / 838
сегодня в 08:53
Кроме Сане нет никаких вариантов что ли ?
Были же слухи про Дембеле, он вообще меньше сотки стоит
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар
   61 / 838
сегодня в 08:52
Игорь Солнцев

Сегодня 05:29
Круто взяли.
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Сливнов, опять дизлайки ставишь со всех клонов?
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS
   364 / 838
сегодня в 08:52
сотка!не больше
Romeo 777
Romeo 777
   237 / 838
сегодня в 08:48
Всё правильно МС делает. Хотят игрока, пусть платят. Забивает, отдаёт, 23 года всего...учитывая рынок, цена вполне даже адекватная. Если уж за защитника Эрнандеса отдали 80 млн, который ни одного полноценного сезона не провёл в Атлетико, то и тут могут заплатить, при том, что остро нуждаются в фланговом игроке.
boom4321
boom4321
сегодня в 08:45
Интересная была бы политика у арабов, выращивать игроков для лч, пусть дети тешатся этим турниром, а сами бы бабки зашибали. В принципе вся их идеология вокруг этого строится, сначала хорошо вложиться, а потом получать, жаль нашим кретинам ворам депутатам из России никак не удается осознать этого
ДСА
ДСА
   272 / 838
сегодня в 08:42
150 млн. - это нереально.
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан ответил Конунг Рагнар
   235 / 838
сегодня в 08:30
Кроме Сане нет никаких вариантов что ли ?
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
   260 / 838
сегодня в 08:29
Круто взяли.
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар ответил Рауль и Зидан
   61 / 838
сегодня в 08:29
Баварии следует подождать год , и через год Сане будет сам требовать перехода , и цена после этого снизится
Атакующий игрок прямо сейчас нужен Баварии, хоть тот же Дракслер
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан
   235 / 838
сегодня в 08:26
Баварии следует подождать год , и через год Сане будет сам требовать перехода , и цена после этого снизится
cska plus
cska plus
   12 / 838
сегодня в 08:24
Охренеть какие деньги за негра хотят, целый клуб Сампдорию продали за 140 дешевле чем стоит этот зулус.
shlomo
shlomo
   351 / 838
сегодня в 08:16
Многовато что-то.....будем посмотреть, что из всего этого получится...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   11 / 838
сегодня в 08:13
Понятно что должна......
Видать ты считаешь что он не хуже...
Да кто ж даст .....
Казанский
Казанский
   31 / 838
сегодня в 08:07
За негра в зенит с Газпрома должна требовать Барселона не менее сотки)))
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар
   61 / 838
сегодня в 08:03
Сане не стоит этих денег, сотка - вполне адекватная цена за него
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