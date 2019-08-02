«Сити» требует у «Баварии» не менее 150 млн евро за Сане

сегодня, 08:00

«Манчестер Сити» установил ценник на вингера сборной Германии , на которого претендует «Бавария».

Согласно источнику, «горожане» не готовы отпускать 23-летнего игрока дешевле чем за 137 млн фунтов (150 млн евро). В клубе надеются продлить контракт с Сане, истекающий в июне 2021 года.

Напомним, «Бавария» вчера опровергла слухи о том, что Сане якобы решил присоединиться к мюнхенскому клубу. Ранее также сообщалось, что сумма перехода Сане в «Баварию» составит € 100 млн.