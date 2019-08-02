«Сити» требует у «Баварии» не менее 150 млн евро за Сане

«Манчестер Сити» установил ценник на вингера сборной Германии Лероя Сане, на которого претендует «Бавария».
Согласно источнику, «горожане» не готовы отпускать 23-летнего игрока дешевле чем за 137 млн фунтов (150 млн евро). В клубе надеются продлить контракт с Сане, истекающий в июне 2021 года.
Напомним, «Бавария» вчера опровергла слухи о том, что Сане якобы решил присоединиться к мюнхенскому клубу. Ранее также сообщалось, что сумма перехода Сане в «Баварию» составит € 100 млн.
Продаёт и покупает с солидным ценником, - держит марку!..:))
Продаёт и покупает с солидным ценником, - держит марку!..:))
Сегодня 05:29
Круто взяли.
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Сливнов, опять дизлайки ставишь со всех клонов?
Сегодня 05:29
Круто взяли.
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Сливнов, опять дизлайки ставишь со всех клонов?
Видать ты считаешь что он не хуже...
Да кто ж даст .....
Видать ты считаешь что он не хуже...
Да кто ж даст .....