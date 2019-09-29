ГлавнаяНовости

«Спартак» сделал предложение Гаттузо

вчера, 22:52

Руководство московского «Спартака» хочет видеть у руля команды бывшего наставника «Милана» Дженнаро Гаттузо. Боссы красно-белых уже сделали предложение 41-летнему специалисту, однако тот не уверен, что хочет перебираться работать в Россию.

Ранее сообщалось о том, что «Спартак» расстался с Олегом Кононовым.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Пора обтекать. Что говорят об отставке Кононова
Вчера, 23:01Сергей Иванов в блоге Bla Bla BlaКомментарии4
Из «Спартака» быстрее Кононова уходили лишь четыре тренера
Вчера, 22:41 Комментарии6
ОфициальноКононов уволен
Вчера, 19:37 Комментарии298
ОфициальноПрезидент «Фрайбурга» стал главой Немецкого футбольного союза
27 сентября Комментарии1
Главному тренеру «Дженоа» дали два матча на исправление ситуации
27 сентября Комментарии4
Официально«Спортинг» объявил имя нового главного тренера
27 сентября Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
dino-hsv
dino-hsv
   69 / 895
вчера в 23:57
надеюсь назначат. любому человеку, даже не болеющему за спартак, было бы интересно последить за таким весьма харизматичным персонажем
Footbolista
Footbolista ответил qjufy
   10 / 895
вчера в 23:56
Да нет сейчас таких тренеров...Шпалыч один из старой школы остался кто тренерует клуб...опытный тренер с другим менталитетом тоже лотерея...
qjufy
qjufy
   887 / 895
вчера в 23:52
Я никогда не болел за Спартак, но Бесков, был его лучшим тренером, хотя это была команда второго места, но это было стабильное второе место ... Найти своего тренера очень сложно, пример МЮ, мне лично, более симпотичен Венгер, а назначать Гаттузо..... Меня назначьте, или "Васю Пупкина" не опытный тренер из другого чемпа с другим менталитетом.... В лучшем случае получится Карера, но Сёмин - звезда! Болельщик Динамо Минск.
Василий Иванов 1
Василий Иванов 1 ответил Footbolista
   710 / 895
вчера в 23:51
Если позовут
Leha-ha50
Leha-ha50
   4 / 895
вчера в 23:35
Верните Олежика!!! Он же просил потерпеть и все наладится......может быть?!?
Footbolista
Footbolista ответил 25процентный клоун
   10 / 895
вчера в 23:35
Он еще и бабки со своего счета скинул...так что хз)...
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Colchoneros
   7 / 895
вчера в 23:34
Ну будь здоров, я спать.
Сегодня крепче всех будет спать Кононов, он сбросил ад с плеч)
Footbolista
Footbolista ответил fanatcska94
   10 / 895
вчера в 23:33
Как тренер не слабее Карреры)...
fanatcska94
fanatcska94
   150 / 895
вчера в 23:33
Гаттузо неплохой мотиватор, но как тренер не шибко сильный.
Станет вторым Карпиным, только иностранцем.
Colchoneros
Colchoneros ответил 25процентный клоун
   134 / 895
вчера в 23:32
Я думал ты из Мадрида)
Это Атлетико из Мадрида!
VIPded
VIPded
   68 / 895
вчера в 23:32
Дженнаро не безумный... Вот Асабливый на рекордный контракт пойти может...)))
Colchoneros
Colchoneros ответил 25процентный клоун
   134 / 895
вчера в 23:32
Земеля))
Писец!
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Colchoneros
   7 / 895
вчера в 23:31
Я думал ты из Мадрида)
Footbolista
Footbolista ответил Василий Иванов 1
   10 / 895
вчера в 23:31
Если позовут...
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Colchoneros
   7 / 895
вчера в 23:30
Земеля))
Colchoneros
Colchoneros ответил 25процентный клоун
   134 / 895
вчера в 23:30
Владимир
Я с области!
Colchoneros
Colchoneros ответил 25процентный клоун
   134 / 895
вчера в 23:30
Владимир
Да ну на!
Я тоже!
😂😁😂
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Colchoneros
   7 / 895
вчера в 23:29
Владимир
Colchoneros
Colchoneros ответил drug01
   134 / 895
вчера в 23:29
Неужели пойдёт?????
Он не дурак!
drug01
drug01
   115 / 895
вчера в 23:28
Неужели пойдёт?????
Colchoneros
Colchoneros ответил 25процентный клоун
   134 / 895
вчера в 23:28
Не, дальше, мимо нее в сторону нижнего))
Откуда ты?
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Colchoneros
   7 / 895
вчера в 23:27
Не, дальше, мимо нее в сторону нижнего))
Colchoneros
Colchoneros ответил 25процентный клоун
   134 / 895
вчера в 23:26
Ок, начну, с перевода этикеток Граппы))
Ты случайно не в Электростали живёшь?
Василий Иванов 1
Василий Иванов 1
   710 / 895
вчера в 23:26
Гаттузо скорее в Милан вернется. Там тоже трэш
Footbolista
Footbolista ответил 25процентный клоун
   10 / 895
вчера в 23:25
А чего их переводить?)...наливай да пей...
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Footbolista
   7 / 895
вчера в 23:23
Ок, начну, с перевода этикеток Граппы))
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   142 / 895
вчера в 23:22
Гаттузо раздумывает: развести федуна на бабло или не потерять свое достоинство и статус
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Colchoneros
   7 / 895
вчера в 23:22
Ну так то да, веселее всяко было бы, чем с Кононовым)

А я бы Иана Холуэя позвал, что у меня на аватарке, эх он горячий, и толковый, и с душей. Вот куда надо смотреть
Самедов Агил
Самедов Агил
   532 / 895
вчера в 23:22
Только руководство их спасёт ,там 30% шлака убирать надо!!! Кстати русская поговорка «рыба гнёт с головы» вроде так)
Footbolista
Footbolista ответил -Хостинский-
   10 / 895
вчера в 23:21
Когда Краснодар выиграет столько сколько Спартак, будете говорить про выигрывать...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100