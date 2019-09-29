«Спартак» сделал предложение Гаттузо

вчера, 22:52

Руководство московского «Спартака» хочет видеть у руля команды бывшего наставника «Милана» . Боссы красно-белых уже сделали предложение 41-летнему специалисту, однако тот не уверен, что хочет перебираться работать в Россию.

Ранее сообщалось о том, что «Спартак» расстался с .