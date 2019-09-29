«Спартак» сделал предложение Гаттузо

Руководство московского «Спартака» хочет видеть у руля команды бывшего наставника «Милана» Дженнаро Гаттузо. Боссы красно-белых уже сделали предложение 41-летнему специалисту, однако тот не уверен, что хочет перебираться работать в Россию.
Ранее сообщалось о том, что «Спартак» расстался с Олегом Кононовым.
Сегодня крепче всех будет спать Кононов, он сбросил ад с плеч)
Сегодня крепче всех будет спать Кононов, он сбросил ад с плеч)
Станет вторым Карпиным, только иностранцем.
Станет вторым Карпиным, только иностранцем.
Я тоже!
😂😁😂
Я тоже!
😂😁😂
А я бы Иана Холуэя позвал, что у меня на аватарке, эх он горячий, и толковый, и с душей. Вот куда надо смотреть
А я бы Иана Холуэя позвал, что у меня на аватарке, эх он горячий, и толковый, и с душей. Вот куда надо смотреть