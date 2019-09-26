В «Авангарде» упразднили должность президента

сегодня, 10:59

Должности президента и исполнительного директора решили упразднить в курском «Авангарде» по итогам внеочередного общего заседания членов ассоциации клуба.

Теперь главную роль в управлении командой будет играть гендиректор, которым стал 38-летний , ранее работавший на посту исполнительного директора клуба, а также замглавы комитета по физической культуре и спорту Курской области.

Извеков выступал в качестве футболиста «Авангарда» с 2001 по 2006 годы. В составе команды он провел 191 игру, забив 27 мячей.

Ранее курский «Авангард» объявил о назначении Олега Василенко главным тренером команды.