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В «Авангарде» упразднили должность президента

сегодня, 10:59

Должности президента и исполнительного директора решили упразднить в курском «Авангарде» по итогам внеочередного общего заседания членов ассоциации клуба.

Теперь главную роль в управлении командой будет играть гендиректор, которым стал 38-летний Дмитрий Извеков, ранее работавший на посту исполнительного директора клуба, а также замглавы комитета по физической культуре и спорту Курской области.

Извеков выступал в качестве футболиста «Авангарда» с 2001 по 2006 годы. В составе команды он провел 191 игру, забив 27 мячей.

Ранее курский «Авангард» объявил о назначении Олега Василенко главным тренером команды. 

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Raamtvall
Raamtvall
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сегодня в 11:27
Всё, Авангардик плавно готовится к расформированию. Деньги кончаются по всем фронтам.
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