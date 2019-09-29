ГлавнаяНовости

Из «Спартака» быстрее Кононова уходили лишь четыре тренера

вчера, 22:41

«Спартак» под руководством Олега Кононова провел в чемпионате России 27 матчей, в которых сумел набрать 44 очка, что составляет 54,32% от максимального количества. По этому показателю 53-летний тренер находится на 11-м месте среди всех наставников московской команды во времена ее выступлений в российском первенстве.

Меньшее число игр в чемпионате во главе «Спартака» провели только четыре тренера: Невио Скала, Микаэль Лаудруп, Унаи Эмери и Андрей Чернышов.

Ранее сообщалось, что Олег Кононов покинул «Спартак» после проигрыша «Оренбургу» в матче 11-го тура РПЛ (1:2).

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Пора обтекать. Что говорят об отставке Кононова
Вчера, 23:01Сергей Иванов в блоге Bla Bla BlaКомментарии4
«Спартак» сделал предложение Гаттузо
Вчера, 22:52 Комментарии52
ОфициальноКононов уволен
Вчера, 19:37 Комментарии298
ОфициальноПрезидент «Фрайбурга» стал главой Немецкого футбольного союза
27 сентября Комментарии1
Главному тренеру «Дженоа» дали два матча на исправление ситуации
27 сентября Комментарии4
Официально«Спортинг» объявил имя нового главного тренера
27 сентября Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
   4 / 895
вчера в 23:49
У Федуна тренерский конвейер движется быстрее всех!!! Тут Лене равных нет!!!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Lucho Gonzalez
   23 / 895
вчера в 23:47
А теперь где тренеришка и где спартак))
Скажу тебе, не очень рад, что тренеришка в "Арсенале" как его болельщик)) Да и в ПСЖ он обкакался)
Footbolista
Footbolista
   10 / 895
вчера в 23:40
Такими матами только Кононова провожали...
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   142 / 895
вчера в 23:20
А теперь где тренеришка и где спартак))
Anisovich
Anisovich
   78 / 895
вчера в 23:09
Следующий тоже долго не пробудет при столь гнилом руководстве. Идти в спартак - вешать петлю на шею.
Союзник противников
Союзник противников
   20 / 895
вчера в 23:08
Эх,Олежка,не попал в призёры!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100