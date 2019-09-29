Из «Спартака» быстрее Кононова уходили лишь четыре тренера

«Спартак» под руководством Олега Кононова провел в чемпионате России 27 матчей, в которых сумел набрать 44 очка, что составляет 54,32% от максимального количества. По этому показателю 53-летний тренер находится на 11-м месте среди всех наставников московской команды во времена ее выступлений в российском первенстве.
Меньшее число игр в чемпионате во главе «Спартака» провели только четыре тренера: Невио Скала, Микаэль Лаудруп, Унаи Эмери и Андрей Чернышов.
Ранее сообщалось, что Олег Кононов покинул «Спартак» после проигрыша «Оренбургу» в матче 11-го тура РПЛ (1:2).