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Кикнадзе рассказал, когда Миранчуки вернутся на поле

02 октября 2019, 11:34

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал о том, когда стоит ждать возвращения полузащитников Алексея и Антона Миранчуков.

Меня до мурашек трогает то, как команда сейчас играет, и я с нетерпением жду возвращения Миранчуков. Представляю, какую феерию можно сотворить. Меня просто раздирает, настолько хочу посмотреть, что будет, когда Леша и Антон вернутся. Антон должен вернуться к Новому году, а Леша — раньше.

Алексей хочет сыграть уже с «Арсеналом» (в 12-м туре РПЛ)? Мы надеялись, что он будет готов к игре с «Атлетико», но решили не рисковать. Все-таки его здоровье гораздо важнее, чем появление на поле в ближайшем матче.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   2 / 797
02 октября в 13:18
Здоровье ребят надо беречь, правильное решение.
drug01
drug01
   46 / 797
02 октября в 13:03
Ждём! Но очень долго ждать.....
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   8 / 797
02 октября в 12:36
85 млн....евро....аж до мурашек....)))

Проиграны 2 матча из 3-х последних....

Не говоря о лотерейном матче с Зенитом испорченным ВАРом и расслабоном Питера - в играх с командами из первой пятёрки ЦСКА,Ростовом и Краснодаром набрано 1 очко из 9-ти....

С чего мурашки то..??..))
Zenit_84
Zenit_84
   124 / 797
02 октября в 11:46
Вернутся и уйдут в зарубежный клуб
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