Кикнадзе рассказал, когда Миранчуки вернутся на поле

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал о том, когда стоит ждать возвращения полузащитников Алексея и .

Меня до мурашек трогает то, как команда сейчас играет, и я с нетерпением жду возвращения Миранчуков. Представляю, какую феерию можно сотворить. Меня просто раздирает, настолько хочу посмотреть, что будет, когда Леша и Антон вернутся. Антон должен вернуться к Новому году, а Леша — раньше.