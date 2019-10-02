Кикнадзе рассказал, когда Миранчуки вернутся на поле

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал о том, когда стоит ждать возвращения полузащитников Алексея и Антона Миранчуков.
Меня до мурашек трогает то, как команда сейчас играет, и я с нетерпением жду возвращения Миранчуков. Представляю, какую феерию можно сотворить. Меня просто раздирает, настолько хочу посмотреть, что будет, когда Леша и Антон вернутся. Антон должен вернуться к Новому году, а Леша — раньше.
Алексей хочет сыграть уже с «Арсеналом» (в 12-м туре РПЛ)? Мы надеялись, что он будет готов к игре с «Атлетико», но решили не рисковать. Все-таки его здоровье гораздо важнее, чем появление на поле в ближайшем матче.
Проиграны 2 матча из 3-х последних....
Не говоря о лотерейном матче с Зенитом испорченным ВАРом и расслабоном Питера - в играх с командами из первой пятёрки ЦСКА,Ростовом и Краснодаром набрано 1 очко из 9-ти....
С чего мурашки то..??..))
Проиграны 2 матча из 3-х последних....
Не говоря о лотерейном матче с Зенитом испорченным ВАРом и расслабоном Питера - в играх с командами из первой пятёрки ЦСКА,Ростовом и Краснодаром набрано 1 очко из 9-ти....
С чего мурашки то..??..))