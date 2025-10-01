«Абердин» – «Шахтер»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1759320484

сегодня, 15:08

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги конференций «Абердин» – «Шахтер», который состоится 2 октября 2025 года.

«Абердин»

«Абердин» проиграл большинство последних матчей и находится в кризисном состоянии. Это все перед началом выступлений в Лиге конференций, где первая игра будет против украинского «Шахтера», который попал в этот турнир по воле случая и должен был выступать минимум в Лиге Европы. Шансы набрать очки у хозяев есть только за счет преимущества родного стадиона и то они совсем не велики, ведь разница в классе достаточно большая.

27 сентября «Абердин» проиграл на выезде «Мотеруэллу» (0:2), а ранее 23 числа уступил «Данди Юнайтед» (0:2).

«Шахтер»

«Горняки», напротив, очень давно не проигрывают и являются лидерами в чемпионате Украины, опережая «Динамо» Киев на два пункта. «Шахтеру» немного не повезло в серии пенальти с «Олимпиакосом» и поэтому украинская команда оказалась в Лиге конференции. Гости имеют большие шансы начать турнир с победы и приложат максимум усилий, чтобы не терять очки в Шотландии.

28 сентября «Шахтар» разгромил львовский «Рух» (4:0), а ранее минимально обыграл «Зарю» (1:0) в рамках чемпионата Украины.

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Абердин» – 5.7

Ничья – 4.6

Победит «Шахтер» – 1.52

Статистика

«Шахтер» не проигрывает уже 14 матчей подряд в основное время во всех турнирах

«Абердин» проиграл пять из шести последних матчей во всех турнирах

Команды никогда ранее не встречались в официальных поединках

Прогноз

Поставить на победу «Шахтера», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.52. Предполагаем, что украинская команда гораздо сильнее «Абердина» и ей вряд ли что-нибудь помешает добиться результата.