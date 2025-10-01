«Слован» Братислава – «Страсбур»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1759321079

сегодня, 15:17

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги конференций «Слован» Братислава – «Страсбур», который состоится 2 октября 2025 года.

«Слован» Братислава

Представитель словацкого футбола начинал с квалификации Лиги чемпионов, но уступил уже известному в Европе «Кайрату», а потом вылетел от «Янг Бойз» из Лиги Европы. Команда смогла остаться в Лиге конференций, но уже в первом туре принимает как минимум крепкого середняка Лиги 1, который постоянно доставляет проблемы в чемпионате ведущим клубам Франции. В такой ситуации для хозяев любые очки будут считаться успехом, но все же они мечтают о победе.

27 сентября «Слован» на выезде обыграл «Тренчин» (2:1), а 20 числа на своем поле справился с «Дунайська Стреда» (3:2).

«Страсбур»

«Страсбур» находится в неплохой форме, а проигрывает в последнее время только более статусным клубам в чемпионате и то с большой борьбой. Команда имеет проблемы с финальными стадиями поединка, но в целом является боеспособной единицей, которой по силам пройти в плей-офф Лиги конференций и даже дальше. Гости будут играть на победу в этой встрече, но и ничья не станет катастрофой.

26 сентября «Страсбур» на последних минутах проиграл «Марселю» (1:2), а ранее обыграл на выезде « ФК Париж» (3:2).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Слован» Братислава – 3.65

Ничья – 3.65

Победит «Страсбур» – 1.98

Статистика

«Слован» выиграл четыре из пяти последних поединков

Четыре из пяти последних матчей «Страсбура» завершились исходом «обе забьют»

Команды никогда ранее не встречались в официальных поединках

Прогноз

Поставить на победу «Страсбура», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.52. Французский клуб собрал очень боеспособный состав, который обязан выходить в плей-офф и даже продвинуться по нему до вполне серьезных стадий турнира. Прогнозируем победу гостей в этой встрече.