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Джампаоло установил антирекорд по продолжительности работы в «Милане»

сегодня, 14:52

Марко Джампаоло установил антирекорд в «Милане». Он возглавлял «красно-черных» всего 111 дней. Это наименьший показатель среди всех тренеров в истории «Милана». Отметим, что берутся во внимание только специалисты, начинавшие сезон с командой. Также не принимаются в расчет исполнявшие обязанности главного тренера.

Ожидается, что вскоре «россонери» официально объявят об уходе Джампаоло с поста главного тренера команды. СМИ сообщают, что следующим наставником «красно-черных», вероятно, станет Стефано Пиоли.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   13 / 999
сегодня в 15:15
Только Гатуззо.
BenderBender
BenderBender
   124 / 999
сегодня в 14:55
Почему такая глючная мобильная версия? Те же люди делали, что и сайт?
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