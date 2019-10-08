Джампаоло установил антирекорд по продолжительности работы в «Милане»

Марко Джампаоло установил антирекорд в «Милане». Он возглавлял «красно-черных» всего 111 дней. Это наименьший показатель среди всех тренеров в истории «Милана». Отметим, что берутся во внимание только специалисты, начинавшие сезон с командой. Также не принимаются в расчет исполнявшие обязанности главного тренера.
Ожидается, что вскоре «россонери» официально объявят об уходе Джампаоло с поста главного тренера команды. СМИ сообщают, что следующим наставником «красно-черных», вероятно, станет Стефано Пиоли.