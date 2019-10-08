Джампаоло установил антирекорд по продолжительности работы в «Милане»

сегодня, 14:52

установил антирекорд в «Милане». Он возглавлял «красно-черных» всего 111 дней. Это наименьший показатель среди всех тренеров в истории «Милана». Отметим, что берутся во внимание только специалисты, начинавшие сезон с командой. Также не принимаются в расчет исполнявшие обязанности главного тренера.