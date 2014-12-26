Юран: «Будем тренироваться в России — зачем куда-то отвозить деньги?»

Сергей Юран рассказал о том, когда приступит к работе с калининградской «Балтикой».
«Думаю, в ближайшее время вопрос будет решен официально. 7 января я должен прилететь в Калининград, где пройдет первый сбор. С 18 января — сбор в Сочи», — отметил Юран.
«Если условия позволяют тренироваться в России, зачем куда-то отвозить деньги?», — добавил он.
