Юран: «Будем тренироваться в России — зачем куда-то отвозить деньги?»

26 декабря 2014, 23:46
Сергей Юран рассказал о том, когда приступит к работе с калининградской «Балтикой».

«Думаю, в ближайшее время вопрос будет решен официально. 7 января я должен прилететь в Калининград, где пройдет первый сбор. С 18 января — сбор в Сочи», — отметил Юран.

«Если условия позволяют тренироваться в России, зачем куда-то отвозить деньги?», — добавил он.
Балтика  Юран Сергей
Автор: GreenMus
