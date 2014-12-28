Top.Mail.Ru
 
 
 
Икарди: «С удовольствием примем Балотелли»

28 декабря 2014, 16:54
 Форвард «Интера» Мауро Икарди заявил, что не боится возможной конкуренции с нападающим Марио Балотелли, который имеет шансы оказаться в рядах «нерадзурри» в ближайшее трансферное окно.

«Мы с удовольствием примем этого игрока в нашей команде. Балотелли — отличный футболист», — сказал Икарди в интервью SportMediaset.
