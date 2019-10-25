ГлавнаяНовости

Сульшер: «„Партизан“ заставил нас сесть глубоко в оборону»

сегодня, 05:24
ПартизанЛоготип футбольный клуб Партизан (Белград)0 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал победу над «Партизаном» (1:0) в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы.

Мне казалось, что во втором тайме мы достаточно глубоко зарылись в свою штрафную. Соперник играл хорошо и заставил нас сесть слишком глубоко в оборону. 

Брэндон Уильямс был лучшим игроком этого матча. Он был абсолютно превосходен, так что мы нашли себе левого защитника.

Мы не пропустили ни единого мяча за эти три тура, так что в обороне мы сработали действительно хорошо. Но мы знаем, что должны забивать больше.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Пепе: «„Арсенал“ постарается выиграть Лигу Европы»
Сегодня, 07:27 Комментарии0
Эмери: «После такой игры Пепе может обрести уверенность»
Сегодня, 06:37 Комментарии1
Индзаги: «Несомненно, „Лацио“ заслуживал другого результата»
Сегодня, 06:21 Комментарии1
Фонсека: «Все игроки „Ромы“ опустошены»
Сегодня, 04:29 Комментарии1
Мерсон: «Рэмзи ушёл в „Ювентус“ из-за Озила»
Вчера, 22:25 Комментарии6
Макгрегор назвал лучшего футболиста в истории
Вчера, 21:29 Комментарии14
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   177 / 890
сегодня в 07:24
Моур давно ушел, но дело его живёт..
Mr_Tim
Mr_Tim
   480 / 890
сегодня в 07:19
Автобус оле это... Браво Сербам!
КЭТиК
КЭТиК
   153 / 890
сегодня в 06:46
В этот раз МЮ просто повезло.
STVA 1
STVA 1
   100 / 890
сегодня в 05:37
И тут Остапа понесло...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100