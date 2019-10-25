Сульшер: «„Партизан“ заставил нас сесть глубоко в оборону»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» прокомментировал победу над «Партизаном» (1:0) в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы.

Мне казалось, что во втором тайме мы достаточно глубоко зарылись в свою штрафную. Соперник играл хорошо и заставил нас сесть слишком глубоко в оборону.

Брэндон Уильямс был лучшим игроком этого матча. Он был абсолютно превосходен, так что мы нашли себе левого защитника.

Мы не пропустили ни единого мяча за эти три тура, так что в обороне мы сработали действительно хорошо. Но мы знаем, что должны забивать больше.