Макгрегор назвал лучшего футболиста в истории

Бывший чемпион UFC в легком и полулегком весе Конор Макгрегор признался, что считает нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду самым великим футболистом в истории и лучшим спортсменом в мире:
Лучший спортсмен в мире? Криштиану Роналду. Он феноменальный атлет и спортсмен, который выиграл множество трофеев за свою карьеру. Думаю, что он самый великий футболист в истории.
Ранее сообщалось, что Макгрегор посетит матч ЦСКА.
давайте теперь еще пускай Илон Маск назвет лучшего Папу Римского всех времен.
давайте теперь еще пускай Илон Маск назвет лучшего Папу Римского всех времен.
Не согласен !!!
Не согласен !!!