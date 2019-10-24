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Макгрегор назвал лучшего футболиста в истории

вчера, 21:29

Бывший чемпион UFC в легком и полулегком весе Конор Макгрегор признался, что считает нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду самым великим футболистом в истории и лучшим спортсменом в мире:

Лучший спортсмен в мире? Криштиану Роналду. Он феноменальный атлет и спортсмен, который выиграл множество трофеев за свою карьеру. Думаю, что он самый великий футболист в истории.

Ранее сообщалось, что Макгрегор посетит матч ЦСКА

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Все комментарии
dzvinka
dzvinka
   95 / 883
сегодня в 00:15
я всегда знал, что этот грегор латентный коротыш))) ахахаха
давайте теперь еще пускай Илон Маск назвет лучшего Папу Римского всех времен.
Robbaggio
Robbaggio ответил NGYCR7
   336 / 883
вчера в 23:48
Этот "облом" лишь в твоем сознании облом.
NGYCR7
NGYCR7 ответил Robbaggio
   31 / 883
вчера в 22:48
Тебя, вроде, тоже не хвалили. Чего возбудился?
Ты та куда лезешь? Что, позовчерашний твой облом с голами Мбаппе до сих пор не дает тебе покоя!
Robbaggio
Robbaggio ответил NGYCR7
   336 / 883
вчера в 22:34
Тебя, вроде, тоже не хвалили. Чего возбудился?
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   55 / 883
вчера в 22:31
А Пеле ?
Не согласен !!!
NGYCR7
NGYCR7 ответил Тага Дага
   31 / 883
вчера в 22:20
Петух хвалит Петуха..ничего удивительного
Он тебя вроде не хвалил...!
Тага Дага
Тага Дага
   479 / 883
вчера в 22:04
Петух хвалит Петуха..ничего удивительного
vovinho11
vovinho11
   860 / 883
вчера в 21:58
зря посетил матч сегодня
karnager
karnager
   491 / 883
вчера в 21:47
Макгрегор пристраивается к оч.у Роналду. Отбеливание не за горами
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA
   735 / 883
вчера в 21:41
Дзюба получше будет
Похмелитель бури
Похмелитель бури
   277 / 883
вчера в 21:35
Человек явно без мозгов.
sihafazatron
sihafazatron
   18 / 883
вчера в 21:31
Видимо, всю голову отбили ему
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