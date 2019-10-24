Макгрегор назвал лучшего футболиста в истории

вчера, 21:29

Бывший чемпион UFC в легком и полулегком весе Конор Макгрегор признался, что считает нападающего «Ювентуса» самым великим футболистом в истории и лучшим спортсменом в мире:

Лучший спортсмен в мире? Криштиану Роналду. Он феноменальный атлет и спортсмен, который выиграл множество трофеев за свою карьеру. Думаю, что он самый великий футболист в истории.