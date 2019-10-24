ГлавнаяНовости

Дрогба выделил Садио Мане, как главного претендента на «Золотой мяч»

вчера, 20:38

Бывший нападающий «Челси» и сборной Кот-д’Ивуара Дидье Дрогба поделился мнением о том, что нападающий «Ливерпуля» и сборной Сенегала Садио Мане заслужил стать обладателем «Золотого мяча».

Кого я считаю фаворитом в споре за «Золотой мяч»? Садио Мане. Из-за успехов в Кубке африканских наций, Лиге чемпионов и чемпионате Англии. Мало кто способен делать то, что он делает в Премьер-лиге.

Может ли Мане повторить достижение Джорджа Веа, который является единственным африканским игроком, выигрывавшим «Золотой мяч»? Это возможно, но это было возможно и раньше. Есть много игроков, которые хорошо представляли африканский континент, например, Самюэль Это’О. Жаль, что, когда мы говорим об африканском игроке, мы говорим о континенте, а не о стране. Мы никогда не будем говорить, что Килиан Мбаппе представляет европейский континент.

Возвращаясь к вопросу, было бы очень приятно, если бы Обамеянг, Мане или даже Салах продолжили повышать свой уровень игры и выиграли «Золотой мяч».

Недавно бывший наставник «Арсенала» Арсен Венгер также заявил, что Мане заслуживает стать обладателем «Золотого мяча».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Мерсон: «Рэмзи ушёл в „Ювентус“ из-за Озила»
Вчера, 22:25 Комментарии6
Макгрегор назвал лучшего футболиста в истории
Вчера, 21:29 Комментарии12
Ван-Биссака: «Я освоился в „Манчестер Юнайтед“»
Вчера, 21:18 Комментарии2
Игроки «Реала» не хотят видеть Моуриньо в команде
Вчера, 21:13 Комментарии11
Диуф: «Мбаппе стоит уйти из ПСЖ, если он хочет завоевать „Золотой мяч“»
Вчера, 19:44 Комментарии11
Спортивный директор «Боруссии Д» опроверг слухи об интересе к Моуриньо
Вчера, 19:22 Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
cska plus
cska plus
   6 / 883
вчера в 20:49
Зулуса продвигает хотя кандидаруна вполне заслуженная.
Igo0rek
Igo0rek
   245 / 883
вчера в 20:39
Согласен.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100