Дрогба выделил Садио Мане, как главного претендента на «Золотой мяч»

Бывший нападающий «Челси» и сборной Кот-д’Ивуара поделился мнением о том, что нападающий «Ливерпуля» и сборной Сенегала заслужил стать обладателем «Золотого мяча».

Кого я считаю фаворитом в споре за «Золотой мяч»? Садио Мане. Из-за успехов в Кубке африканских наций, Лиге чемпионов и чемпионате Англии. Мало кто способен делать то, что он делает в Премьер-лиге.

Может ли Мане повторить достижение Джорджа Веа, который является единственным африканским игроком, выигрывавшим «Золотой мяч»? Это возможно, но это было возможно и раньше. Есть много игроков, которые хорошо представляли африканский континент, например, Самюэль Это’О. Жаль, что, когда мы говорим об африканском игроке, мы говорим о континенте, а не о стране. Мы никогда не будем говорить, что Килиан Мбаппе представляет европейский континент.

Возвращаясь к вопросу, было бы очень приятно, если бы Обамеянг, Мане или даже Салах продолжили повышать свой уровень игры и выиграли «Золотой мяч».